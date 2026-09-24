“Tarde activa” para Puerto Rico: vaguada y onda tropical traerán aguaceros y tronadas

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La combinación de una vaguada, humedad asociada a una onda tropical y el calor del día favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas este jueves, particularmente en el interior, el norte central y el noroeste de Puerto Rico.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que durante la mañana los aguaceros se concentraban principalmente sobre las aguas, aunque algunos habían alcanzado sectores del este y sureste. A medida que avance el día y aumente la temperatura, se espera una mayor formación de tronadas.

“Vamos a tener una tarde probablemente activa”, indicó Zayas, quien señaló que las condiciones favorecerán el desarrollo de tronadas, especialmente desde el interior hacia el norte central y el noroeste.

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La meteoróloga advirtió de un riesgo limitado a elevado de inundaciones. Los aguaceros fuertes podrían causar acumulaciones de agua en carreteras y zonas urbanas o de poco drenaje, así como aumentos en el nivel de riachuelos.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Aunque no había una advertencia de calor vigente, Zayas indicó que existe un riesgo limitado asociado a las altas temperaturas y la humedad.

Mientras, en las playas orientadas al norte y al este de Puerto Rico, así como en Culebra, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas.

Vigilan al Invest 90L cerca de Cabo Verde

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) vigila al Invest 90L una amplia área de baja presión situada a cientos de millas al sureste de las islas de Cabo Verde.

De acuerdo con la dependencia federal, el sistema produce aguaceros y tronadas desorganizados y tiene un 70% de probabilidad de desarrollo tropical tanto en las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

En su informe de las 8:00 a.m., el CNH sostuvo que podría convertirse en una depresión tropical de corta duración o en una tormenta tropical entre este jueves y el viernes mientras se desplaza hacia el noroeste o el norte.

“Está básicamente saliendo como tal de la costa de África (...) Lo que resta es monitorearlo”, indicó Zayas.

Precisó que el modelo meteorológico estadounidense sugiere que el sistema podría desarrollarse, pero lo mantiene lejos de Puerto Rico y luego muestra un debilitamiento.