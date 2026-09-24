Monitoreo diario: Carraízo baja dos centímetros y La Plata pierde cinco
En total, 11 de los 19 cuerpos de agua monitoreados registraron descensos
24 de septiembre de 2026 - 7:40 AM
24 de septiembre de 2026 - 7:40 AM
Los niveles de Carraízo y La Plata disminuyeron por segundo día consecutivo, de acuerdo con la gráfica de monitoreo divulgada este jueves por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Carraízo, en Trujillo Alto, bajó dos centímetros y se ubicó en 40.68 metros. Pese al descenso, permanece en el nivel de “seguridad”, a 27 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.
La Plata, en Toa Alta, perdió cinco centímetros y marcó 44.63 metros. El embalse continúa bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 27 centímetros de regresar al nivel de “observación”.
En total, cinco de los 19 embalses monitoreados registraron aumentos, 11 bajaron y tres se mantuvieron sin cambios respecto al miércoles.
Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra permaneció en 400.54 metros, mientras que Río Blanco aumentó 13 centímetros hasta los 25.86 metros. Fajardo subió un centímetro y alcanzó los 47.44 metros, mientras que Guayabal bajó tres centímetros hasta los 102.54 metros.
Entre las reservas en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.13 metros y Carite se mantuvo en 542.37 metros. Patillas perdió dos centímetros y se ubicó en 65.56 metros, mientras que Matrullas descendió 12 centímetros hasta los 734.95 metros.
Garzas permaneció en 736.07 metros y Guayo ganó 10 centímetros hasta los 442.98 metros. Por su parte, Lucchetti bajó seis centímetros hasta los 171.55 metros, mientras que Loco subió tres centímetros y marcó 69.76 metros.
Caonillas descendió dos centímetros hasta los 251.80 metros y Cerrillos bajó cuatro centímetros hasta los 166.94 metros.
En el nivel de “desborde”, Guajataca aumentó cinco centímetros hasta los 196.52 metros, Guineo perdió un centímetro y se ubicó en 902.42 metros, mientras que Dos Bocas bajó 13 centímetros hasta los 89.95 metros.
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