Monitoreo diario: Carraízo baja dos centímetros y La Plata pierde cinco

Los niveles de Carraízo y La Plata disminuyeron por segundo día consecutivo, de acuerdo con la gráfica de monitoreo divulgada este jueves por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó dos centímetros y se ubicó en 40.68 metros. Pese al descenso, permanece en el nivel de “seguridad”, a 27 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

La Plata, en Toa Alta, perdió cinco centímetros y marcó 44.63 metros. El embalse continúa bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 27 centímetros de regresar al nivel de “observación”.

En total, cinco de los 19 embalses monitoreados registraron aumentos, 11 bajaron y tres se mantuvieron sin cambios respecto al miércoles.

Así amanecieron los niveles de los embalses este jueves, 24 de septiembre. (AAA)

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra permaneció en 400.54 metros, mientras que Río Blanco aumentó 13 centímetros hasta los 25.86 metros. Fajardo subió un centímetro y alcanzó los 47.44 metros, mientras que Guayabal bajó tres centímetros hasta los 102.54 metros.

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Entre las reservas en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.13 metros y Carite se mantuvo en 542.37 metros. Patillas perdió dos centímetros y se ubicó en 65.56 metros, mientras que Matrullas descendió 12 centímetros hasta los 734.95 metros.

Garzas permaneció en 736.07 metros y Guayo ganó 10 centímetros hasta los 442.98 metros. Por su parte, Lucchetti bajó seis centímetros hasta los 171.55 metros, mientras que Loco subió tres centímetros y marcó 69.76 metros.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

Caonillas descendió dos centímetros hasta los 251.80 metros y Cerrillos bajó cuatro centímetros hasta los 166.94 metros.