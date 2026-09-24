Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
24 de septiembre de 2026
83°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo diario: Carraízo baja dos centímetros y La Plata pierde cinco

En total, 11 de los 19 cuerpos de agua monitoreados registraron descensos

24 de septiembre de 2026 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los niveles de Carraízo y La Plata disminuyeron por segundo día consecutivo, de acuerdo con la gráfica de monitoreo divulgada este jueves por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó dos centímetros y se ubicó en 40.68 metros. Pese al descenso, permanece en el nivel de “seguridad”, a 27 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

La Plata, en Toa Alta, perdió cinco centímetros y marcó 44.63 metros. El embalse continúa bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 27 centímetros de regresar al nivel de “observación”.

En total, cinco de los 19 embalses monitoreados registraron aumentos, 11 bajaron y tres se mantuvieron sin cambios respecto al miércoles.

Así amanecieron los niveles de los embalses este jueves, 24 de septiembre.
Así amanecieron los niveles de los embalses este jueves, 24 de septiembre. (AAA)

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra permaneció en 400.54 metros, mientras que Río Blanco aumentó 13 centímetros hasta los 25.86 metros. Fajardo subió un centímetro y alcanzó los 47.44 metros, mientras que Guayabal bajó tres centímetros hasta los 102.54 metros.

Entre las reservas en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.13 metros y Carite se mantuvo en 542.37 metros. Patillas perdió dos centímetros y se ubicó en 65.56 metros, mientras que Matrullas descendió 12 centímetros hasta los 734.95 metros.

Garzas permaneció en 736.07 metros y Guayo ganó 10 centímetros hasta los 442.98 metros. Por su parte, Lucchetti bajó seis centímetros hasta los 171.55 metros, mientras que Loco subió tres centímetros y marcó 69.76 metros.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Caonillas descendió dos centímetros hasta los 251.80 metros y Cerrillos bajó cuatro centímetros hasta los 166.94 metros.

En el nivel de “desborde”, Guajataca aumentó cinco centímetros hasta los 196.52 metros, Guineo perdió un centímetro y se ubicó en 902.42 metros, mientras que Dos Bocas bajó 13 centímetros hasta los 89.95 metros.

Tags
Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 24 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: