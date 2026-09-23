Monitoreo diario: bajan Carraízo y La Plata mientras nueve embalses aumentan

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, bajó cinco centímetros este miércoles, mientras que La Plata, en Toa Alta, descendió cuatro centímetros, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo se ubicó en 40.70 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. La Plata, por su parte, se situó en 44.68 metros y aún permanece bajo la clasificación de “ajustes operacionales”.

En total, nueve reservas registraron aumentos, ocho bajaron y dos se mantuvieron sin cambios respecto al día anterior.

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra se mantuvo sin cambios en 400.54 metros, mientras que Río Blanco aumentó 13 centímetros hasta los 25.73 metros.

Así amanecieron los embalses este miércoles, 23 de septiembre. (AAA)

Asimismo, Fajardo bajó un centímetro hasta los 47.43 metros, mientras que Guayabal descendió tres centímetros hasta los 102.57 metros.

Mientras, entre los embalses bajo el nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó un centímetro hasta los 147.15 metros y Carite descendió un centímetro hasta los 542.37 metros.

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Patillas bajó tres centímetros hasta los 65.58 metros, mientras que Matrullas aumentó cuatro centímetros y alcanzó los 735.07 metros.

Por otro lado, Garzas aumentó cuatro centímetros hasta los 736.07 metros y Guayo subió 11 centímetros hasta los 442.88 metros.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

Lucchetti se mantuvo sin cambios en 171.61 metros, mientras que Loco aumentó ocho centímetros hasta los 69.73 metros.

A su vez, Caonillas subió dos centímetros hasta los 251.82 metros, Guajataca registró un aumento de 18 centímetros hasta los 196.47 metros y Cerrillos bajó tres centímetros hasta los 166.98 metros.

Mientras, bajo el nivel de “desborde”, Guineo aumentó un centímetro hasta los 902.43 metros, mientras que Dos Bocas subió ocho centímetros y alcanzó los 90.08 metros.