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Monitoreo diario: bajan Carraízo y La Plata mientras nueve embalses aumentan

Ocho reservas registraron descensos y dos no mostraron variación

23 de septiembre de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carraízo se ubicó en 40.70 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, bajó cinco centímetros este miércoles, mientras que La Plata, en Toa Alta, descendió cuatro centímetros, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo se ubicó en 40.70 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. La Plata, por su parte, se situó en 44.68 metros y aún permanece bajo la clasificación de “ajustes operacionales”.

En total, nueve reservas registraron aumentos, ocho bajaron y dos se mantuvieron sin cambios respecto al día anterior.

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra se mantuvo sin cambios en 400.54 metros, mientras que Río Blanco aumentó 13 centímetros hasta los 25.73 metros.

Así amanecieron los embalses este miércoles, 23 de septiembre.
Así amanecieron los embalses este miércoles, 23 de septiembre. (AAA)

Asimismo, Fajardo bajó un centímetro hasta los 47.43 metros, mientras que Guayabal descendió tres centímetros hasta los 102.57 metros.

Mientras, entre los embalses bajo el nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó un centímetro hasta los 147.15 metros y Carite descendió un centímetro hasta los 542.37 metros.

Patillas bajó tres centímetros hasta los 65.58 metros, mientras que Matrullas aumentó cuatro centímetros y alcanzó los 735.07 metros.

Por otro lado, Garzas aumentó cuatro centímetros hasta los 736.07 metros y Guayo subió 11 centímetros hasta los 442.88 metros.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Lucchetti se mantuvo sin cambios en 171.61 metros, mientras que Loco aumentó ocho centímetros hasta los 69.73 metros.

A su vez, Caonillas subió dos centímetros hasta los 251.82 metros, Guajataca registró un aumento de 18 centímetros hasta los 196.47 metros y Cerrillos bajó tres centímetros hasta los 166.98 metros.

Mientras, bajo el nivel de “desborde”, Guineo aumentó un centímetro hasta los 902.43 metros, mientras que Dos Bocas subió ocho centímetros y alcanzó los 90.08 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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