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Mujer se defiende de asaltante con arma blanca: las dos víctimas resultaron baleadas

La Policía indicó que el presunto agresor escapó de la escena

23 de septiembre de 2026 - 8:09 AM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
La Uniformada informó que el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala en medio de un asalto en la noche de ayer, martes, en Bayamón, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 11:36 p.m., en un puesto de gasolina, ubicado en la carretera PR-174.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante manifestó que se encontraba junto a su pareja cuando “un individuo vestido de negro se le acercó y, mediante amenazas e intimidación y portando un arma de fuego, le anunció el asalto”.

“Posteriormente, en medio de un forcejeo, el sospechoso realizó un disparo que alcanzó al perjudicado”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “al percatarse de la situación, la mujer intentó intervenir para repeler la agresión y utilizó un arma blanca, con la cual logró herir al sospechoso”.

“Acto seguido, el individuo realizó un disparo contra la mujer, quien también resultó herida”, añadió. “Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar”.

Las víctimas llegaron en un vehículo privado hasta un hospital, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien certificó que la condición de ambos era estable.

La Uniformada informó que el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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