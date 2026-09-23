Mujer se defiende de asaltante con arma blanca: las dos víctimas resultaron baleadas

Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala en medio de un asalto en la noche de ayer, martes, en Bayamón, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:36 p.m., en un puesto de gasolina, ubicado en la carretera PR-174.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante manifestó que se encontraba junto a su pareja cuando “un individuo vestido de negro se le acercó y, mediante amenazas e intimidación y portando un arma de fuego, le anunció el asalto”.

“Posteriormente, en medio de un forcejeo, el sospechoso realizó un disparo que alcanzó al perjudicado”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “al percatarse de la situación, la mujer intentó intervenir para repeler la agresión y utilizó un arma blanca, con la cual logró herir al sospechoso”.

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“Acto seguido, el individuo realizó un disparo contra la mujer, quien también resultó herida”, añadió. “Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar”.

Las víctimas llegaron en un vehículo privado hasta un hospital, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien certificó que la condición de ambos era estable.