Radican cargos contra 13 personas por maltrato a menores y abuso sexual

El Departamento de Justicia informó este miércoles la radicación de más de 40 cargos criminales contra 13 personas en tres áreas judiciales distintas.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, informó que fiscales de las regiones de Aibonito, Arecibo y Bayamón se encargan de la presentación de cargos.

Sin brindar mayores detalles, Gómez adelantó que se trata de 41 cargos relacionados a “delitos de agresión sexual, actos lascivos, maltrato a menores y negligencia”.

Justicia señaló que brindará mayor información una vez se complete la formulación de cargos criminales.

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