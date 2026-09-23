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Radican cargos contra 13 personas por maltrato a menores y abuso sexual

Justicia informó que se presentarán 41 cargos por investigaciones en las regiones de Aibonito, Arecibo y Bayamón

23 de septiembre de 2026 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Centro Judicial de Bayamón (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia informó este miércoles la radicación de más de 40 cargos criminales contra 13 personas en tres áreas judiciales distintas.

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La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, informó que fiscales de las regiones de Aibonito, Arecibo y Bayamón se encargan de la presentación de cargos.

Sin brindar mayores detalles, Gómez adelantó que se trata de 41 cargos relacionados a “delitos de agresión sexual, actos lascivos, maltrato a menores y negligencia”.

Justicia señaló que brindará mayor información una vez se complete la formulación de cargos criminales.

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Departamento de JusticiaMaltrato de menoresAbuso sexualActos lascivosBreaking News
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