Radican cargos contra 13 personas por maltrato a menores y abuso sexual
Justicia informó que se presentarán 41 cargos por investigaciones en las regiones de Aibonito, Arecibo y Bayamón
23 de septiembre de 2026 - 8:31 AM
23 de septiembre de 2026 - 8:31 AM
El Departamento de Justicia informó este miércoles la radicación de más de 40 cargos criminales contra 13 personas en tres áreas judiciales distintas.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, informó que fiscales de las regiones de Aibonito, Arecibo y Bayamón se encargan de la presentación de cargos.
Sin brindar mayores detalles, Gómez adelantó que se trata de 41 cargos relacionados a “delitos de agresión sexual, actos lascivos, maltrato a menores y negligencia”.
Justicia señaló que brindará mayor información una vez se complete la formulación de cargos criminales.
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