Arrestado a presunto líder ganga en residencial Ramos Antonini en Río Piedras
La Policía indicó que el detenido es empleado de la compañía privada que administra el complejo de vivienda pública
23 de septiembre de 2026 - 8:37 AM
23 de septiembre de 2026 - 8:37 AM
La Policía asegura haber arrestado en la mañana de hoy, miércoles, al líder de una organización delictiva que opera en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.
El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, informó que la detención tuvo lugar en las oficinas de la compañía privada Mora Housing, contratada para administrar el complejo de vivienda pública.
Señaló que el joven de 22 años lleva a cabo trabajos de mantenimiento de áreas verdes para la empresa.
De acuerdo con Fontánez, en el lugar ocuparon al detenido un arma de fuego, cargadores y sustancias controladas, mientras que afuera de la oficina hallaron otra arma corta.
Durante un allanamiento este mes, la misma división arrestó a dos hombres que también eran empleados de la misma compañía.
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