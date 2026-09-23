1 / 8 | Arrestado a presunto líder ganga en residencial Ramos Antonini en Río Piedras. La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda. - Alex Figueroa Cancel