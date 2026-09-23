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Arrestado a presunto líder ganga en residencial Ramos Antonini en Río Piedras

La Policía indicó que el detenido es empleado de la compañía privada que administra el complejo de vivienda pública

23 de septiembre de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda.El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, precisó que, además de buscar evidencia en los apartamentos, investigan la usurpación de los espacios por personas no autorizadas para vivir en ellos.Fontánez detalló que tienen información que la organización criminal ha usurpado apartamentos del complejo para usarlos en sus actividades y, a raíz de esto, reubican a los residentes originales.
1 / 8 | Arrestado a presunto líder ganga en residencial Ramos Antonini en Río Piedras. La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía asegura haber arrestado en la mañana de hoy, miércoles, al líder de una organización delictiva que opera en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.

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El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, informó que la detención tuvo lugar en las oficinas de la compañía privada Mora Housing, contratada para administrar el complejo de vivienda pública.

Señaló que el joven de 22 años lleva a cabo trabajos de mantenimiento de áreas verdes para la empresa.

De acuerdo con Fontánez, en el lugar ocuparon al detenido un arma de fuego, cargadores y sustancias controladas, mientras que afuera de la oficina hallaron otra arma corta.

Durante un allanamiento este mes, la misma división arrestó a dos hombres que también eran empleados de la misma compañía.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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