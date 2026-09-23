¿Cómo estará el tiempo en Puerto Rico este miércoles? Esto es lo que se espera

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La mañana de este miércoles transcurrirá relativamente tranquila en Puerto Rico, pero el panorama cambiará durante la tarde con el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre sectores del interior y noroeste, donde no se descartan inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

La meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que las condiciones durante las primeras horas del día se mantendrán mayormente estables, antes de que la combinación de humedad y efectos locales favorezca el desarrollo de precipitación en horas de la tarde.

La atención estará especialmente sobre el oeste y noroeste de la isla, debido a que los suelos permanecen saturados y algunos ríos continúan crecidos tras las lluvias recientes.

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“Cualquier lluvia adicional podría tornarse en escorrentías que podrían causar problemas”, advirtió Villanueva.

Por ello, indicó que no se pueden descartar inundaciones urbanas y de riachuelos en sectores del noroeste si los aguaceros se concentran sobre las mismas áreas.

Calor presente, pero sin advertencia

Mientras, aunque no hay una advertencia de calor en efecto, el riesgo continuará presente, particularmente en áreas urbanas.

Villanueva explicó que, de manera localizada, los índices de calor podrían fluctuar entre 105 y 108 grados Fahrenheit, aunque en términos generales se espera que permanezcan por debajo de esos valores en gran parte de la isla.

“Estos son los meses más calientes”, recordó la meteoróloga, al exhortar a la ciudadanía a tomar precauciones durante las horas de mayor calor.

Entre las recomendaciones, mencionó mantenerse hidratado, tomar descansos si se realizan actividades al aire libre y prestar atención a las poblaciones más vulnerables, como los envejecientes.

También recalcó que niños y mascotas nunca deben permanecer dentro de vehículos estacionados.

Más aguaceros esta noche

Por otro lado, una perturbación que se acercará a la región durante la noche podría provocar un aumento en la nubosidad y en la frecuencia de los aguaceros sobre la mitad este de Puerto Rico.

Villanueva señaló, sin embargo, que todavía existe incertidumbre sobre cuánto de esa actividad alcanzará tierra.

“Podríamos ver la frecuencia de aguaceros en el este de Puerto Rico aumentando”, sostuvo. “Hay que monitorear porque podría quedarse la mayoría de esa actividad en las aguas”, explicó.

Aumentará el riesgo de corrientes marinas

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas es bajo este miércoles, pero podría aumentar a moderado desde el jueves, particularmente a lo largo de las costas del norte y este de Puerto Rico.

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De cara al fin de semana, Villanueva indicó que no se descarta que el riesgo alcance niveles altos debido a la llegada de una marejada débil del norte.

“Ya estamos viendo la llegada de una marejada del norte, aunque sea débil, pero estaría llegando a nuestras costas. Lo estamos monitoreando”, explicó.

Vigilan onda tropical en el Atlántico

Entretanto, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene bajo vigilancia un área de baja presión asociada a una onda tropical que salió recientemente de la costa occidental de África.

El sistema se encontraba a unas 600 millas al sureste de las islas de Cabo Verde y podría convertirse en una depresión tropical de corta duración entre jueves y viernes mientras se desplaza hacia el noroeste y luego hacia el norte.

El CNH estimó una probabilidad de desarrollo de 30% durante las próximas 48 horas y de 40% en siete días. No obstante, fuertes vientos en los niveles altos de la atmósfera deberían tornar las condiciones menos favorables para su desarrollo durante el fin de semana.

Villanueva recalcó que todavía es demasiado temprano para anticipar qué ocurrirá con el sistema, particularmente porque existen varios factores atmosféricos que podrían limitar su desarrollo antes de acercarse a la cuenca del Caribe.