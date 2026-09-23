Investigan fallecimiento de una bebé en Bayamón

Las autoridades investigan la causa del fallecimiento de una bebé ayer, martes, en un cuido en la urbanización Santa Juanita de Bayamón.

Según la información preliminar, empleadas del cuido donde estaba la menor fueron a darle comida cuando se percataron de que la menor de cuatro meses de nacida no respondía.

“Comienzan el proceso de CPR (siglas en inglés para una técnica de primeros auxilios) y llaman al 9-1-1”, explicó el teniente Edwin Avilés, en entrevista con WAPA TV. “Al lado del cuido hay un consultorio médico. El doctor de ese consultorio también comienza a darle CPR a la bebé”.

La infante fue llevada por paramédicos a un hospital del área, donde una doctora informó que había llegado sin signos vitales.