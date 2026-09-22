Emiten advertencia de inundaciones para municipios que experimentan lluvias y tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones en la tarde de este martes para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, y San Juan : hasta las 3:45 p.m.

: hasta las 3:45 p.m. Cabo Rojo: hasta las 5:00 p.m.

hasta las 5:00 p.m. Adjuntas, Ciales, Jayuya, Lares, Morovis, Orocovis, Utuado: hasta las 5:00 p.m,

hasta las 5:00 p.m, San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

“A las 12:50 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, apuntó el SNM.