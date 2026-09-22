Emiten advertencia de inundaciones para municipios que experimentan lluvias y tronadas
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que ya había caído de una a dos pulgadas de lluvia
22 de septiembre de 2026 - 1:18 PM
22 de septiembre de 2026 - 1:18 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones en la tarde de este martes para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:
“A las 12:50 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, apuntó el SNM.
“Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, agregó. “Se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional dará lugar a inundaciones menores”.
📅 Tue, Sep 22, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
📍 Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, and San Juan
⏰ Tue Sep 22, 3:45 PM AST | mar, 22 sept, 3:45 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/WKHh1hKbDC
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