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22 de septiembre de 2026
92°Lluvias y tronadas dispersas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para municipios que experimentan lluvias y tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que ya había caído de una a dos pulgadas de lluvia

22 de septiembre de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en la zona. (Captura)
Por

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones en la tarde de este martes para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

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De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

  • Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, y San Juan: hasta las 3:45 p.m.
  • Cabo Rojo: hasta las 5:00 p.m.
  • Adjuntas, Ciales, Jayuya, Lares, Morovis, Orocovis, Utuado: hasta las 5:00 p.m,
  • San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

“A las 12:50 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, apuntó el SNM.

“Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia”, agregó. “Se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional dará lugar a inundaciones menores”.

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