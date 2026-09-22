Radican cargos contra hombre por presuntamente agredir a su madre de 71 años en Naranjito

La jueza Miriam Estefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre imputado de agredir a su madre de 71 años durante una discusión ocurrida en una residencia del barrio Achiote, en Naranjito.

Según la Policía, Carlos Javier Rosado Nieves, de 51 años, presuntamente sostuvo una discusión con su progenitora durante la madrugada del lunes, en medio de la cual le profirió palabras soeces y le pidió dinero.

Las autoridades alegan que posteriormente la agredió con las manos, provocándole una laceración en el antebrazo izquierdo.

Tras consultar el caso, la Fiscalía radicó contra Rosado Nieves un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, al amparo del artículo 127 del Código Penal.