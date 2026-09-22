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Radican cargos contra hombre por presuntamente agredir a su madre de 71 años en Naranjito

El imputado presuntamente sostuvo una discusión con su progenitora durante la madrugada del lunes

22 de septiembre de 2026 - 1:45 PM

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Mallete de un juez.
La jueza Miriam Estefan Acta le impuso una fianza de $25,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Miriam Estefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto contra un hombre imputado de agredir a su madre de 71 años durante una discusión ocurrida en una residencia del barrio Achiote, en Naranjito.

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Según la Policía, Carlos Javier Rosado Nieves, de 51 años, presuntamente sostuvo una discusión con su progenitora durante la madrugada del lunes, en medio de la cual le profirió palabras soeces y le pidió dinero.

Las autoridades alegan que posteriormente la agredió con las manos, provocándole una laceración en el antebrazo izquierdo.

Tras consultar el caso, la Fiscalía radicó contra Rosado Nieves un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, al amparo del artículo 127 del Código Penal.

La jueza Estefan Acta le impuso una fianza de $25,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMaltrato de ancianosNaranjito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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