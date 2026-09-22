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Suspenden vista preliminar de Carlos Estefano Pino, imputado de asesinato de enfermera, a petición de su defensa

El abogado del confinado, Donald Milán Guindín, pidió a la jueza más tiempo para prepararse

22 de septiembre de 2026 - 10:14 AM

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Donald Milán Guindín, representante de Carlos Manuel Estefano Pino, describió el caso como “uno serio”, que amerita tener tiempo para preparar una defensa “responsable”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Caguas - La vista preliminar contra Carlos Manuel Estefano Pino –imputado por el asesinato de Jennifer Torres Castro mientras cumplía sentencia en libertad bajo palabra– quedó pospuesta este martes, hasta el 13 de octubre, porque su defensa solicitó más tiempo al tribunal para prepararse.

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Este caso es bien serio e implica que la persona se enfrenta a 99 años de cárcel. Eso lo que provoca es que cualquier abogado responsable tenga que prepararse adecuadamente para atenderlo”, expresó Donald Milán Guindín, abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, al salir de sala.

La jueza Ingrid Caro Cobb, del Centro Judicial de Caguas,acogió la petición, que la defensa ya había discutido con el Ministerio Público desde el viernes, y citó a las partes para el 13, 14 y 27 de octubre, a las 2:00 p.m.

Milán Guindín comentó que solicitaron la regrabación de la vista de causa para arresto (Regla 6), en la que se encontró causa contra Estefano Pino por asesinato en primer grado.

Según la investigación, el cuerpo de Torres Castro fue encontrado sin vida la noche del 24 de junio, en su residencia, en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Desde el 9 de septiembre, el convicto, de 67 años, fue notificado que le fue revocada su libertad bajo palabra al incumplir con seis condiciones de su mandato. El hombre confesó a la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) que había ingerido bebidas alcohólicas y que fue pate de un “altercado físico” con la víctima la noche antes del feminicidio.

Este caso dio un giro inesperado el 5 de julio, cuando la Policía confirmó que lo reclasificó como un asesinato, luego que el Instituto de Ciencias Forenses certificara que la muerte de Torres Castro fue violenta. En un inicio, la Uniformada había notificado a los medios que no había signos de violencia en la víctima, a pesar de que había sido mordida y asfixiada, como se supo semanas después.

“Es una estrategia de defensa, necesitan más tiempo para prepararse. Nosotros respetamos esa posición. La defensa solicitó (la regrabación de la Regla 6) la semana pasada. Nosotros podríamos entrar a ver el caso sin el audio. No obstante, el tribunal resolvió las mociones y ordenó a la coordinadora entregarla”, dijo, por su parte, la fiscal Liza Morales Jusino, quien está a cargo del caso junto a Pedro Mateo Casado.

Estefano Pino es convicto por el feminicidio de Mirna Báez Valle, en 1990, y otros delitos. Desde 2018, estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de JLBP. Cuando comenzó a figurar como persona de interés en el caso de Torres Castro y no respondía a las citaciones y llamadas de su técnico sociopenal, un funcionario notificó al organismo sus evasivas y lo refirió para que fuera arrestado. No tenía grillete mientras cumplía su sentencia en la libre comunidad.

Desde la Regla 6, la fiscalía de Caguas adelantó que cuenta con más de 25 testigos, que incluyen peritos forenses y pruebas de análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) que se encontró en el cuerpo de la víctima.

Tenemos un caso sólido y contamos con prueba más allá de duda razonable”, puntualizó Morales Jusino.

Tags
Tribunal de CaguasAsesinatosfeminicidioJunta de Libertad Bajo Palabra
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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