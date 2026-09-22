Con un extenso historial de violencia machista desde 1976, cuando apenas era un adolescente, Carlos Manuel Estefano Pino –liberado bajo palabra en dos ocasiones– regresó a prisión y vuelve a enfrentar el sistema de justicia por el feminicidio de Jennifer Torres Castro, una enfermera, de 36 años, asesinada, en junio, en su residencia, en Caguas.