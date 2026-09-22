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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Historia de un feminicida: cómo Carlos Estefano Pino salió de prisión tras múltiples casos de violencia machista
El Nuevo Día tuvo acceso a su expediente judicial de 1990, noticias de la época y otros documentos que registraron sus crímenes antes de volver a enfrentar la justicia por el asesinato de Jennifer Torres Castro
22 de septiembre de 2026 - 11:10 PM