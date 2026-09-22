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prima:Historia de un feminicida: cómo Carlos Estefano Pino salió de prisión tras múltiples casos de violencia machista

El Nuevo Día tuvo acceso a su expediente judicial de 1990, noticias de la época y otros documentos que registraron sus crímenes antes de volver a enfrentar la justicia por el asesinato de Jennifer Torres Castro

22 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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Carlos Estefano Pino, de 67 años, fue imputado por haber provocado la muerte de la enfermera Jennifer Torres Castro, de 36 años, el 24 de junio, en Caguas. (Suministrada)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Con un extenso historial de violencia machista desde 1976, cuando apenas era un adolescente, Carlos Manuel Estefano Pino –liberado bajo palabra en dos ocasiones– regresó a prisión y vuelve a enfrentar el sistema de justicia por el feminicidio de Jennifer Torres Castro, una enfermera, de 36 años, asesinada, en junio, en su residencia, en Caguas.

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feminicidioAsesinatosviolencia machista
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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