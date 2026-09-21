Senado aprueba medida para fijar la mayoría de edad en los 18 años

El Senado aprobó este lunes reducir a 18 años la mayoría de edad en la isla, implementando una reforma al Código Civil que mantiene intocable el derecho a los alimentos.

De esta forma, la Cámara Alta atendió una de las principales preocupaciones que habían levantado organizaciones e instrumentalidades pública durante la evaluación de la legislación.

Con la aprobación del Proyecto del Senado 1245, los jóvenes serán considerados adultos para fines civiles a los 18 años, pero el sistema de pensiones se mantendrá exactamente igual: seguirá vigente hasta los 21 años de forma automática y se podrá extender hasta los 25 años si el joven continúa estudios, explicó el autor de la medida, el senador Ángel Toledo.

“El tema de los alimentos los hemos dejado tal cual existe ahora. Un joven puede continuar recibiendo sus alimentos hasta los 21 años y, si se mantiene estudiando, con posterioridad hasta los años como se hace ahora. Así que no sea una preocupación para nadie el tema de los alimentos porque son parte de los cuidados y reservas que hemos considerado”, señaló Toledo.

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Para que esto sea posible, la pieza legislativa introduce un nuevo articulado a la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)”, donde se dispone “que la reducción en la edad de la mayoridad no tendrá el efecto de limitar, reducir o alterar las facultades de la agencia”.

En materia matrimonial, la medida elimina la necesidad de autorización para que una persona de 18 a 20 años pueda contraer matrimonio. Para ello, deroga los Artículos 381 y 382 del Código Civil, que actualmente exigen el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, una autorización judicial sustitutiva o el nombramiento de un tutor especial.

En cuanto a la adopción, el proyecto de ley exige que todo adoptante sea mayor de edad y que mantenga una diferencia de al menos 14 años más que el adoptado, excepto en los casos de adopción conjunta por personas unidas en matrimonio o por relación de afectividad análoga o compatible a la conyugal, en cuyo caso bastará que uno de los adoptantes cumpla con dicha diferencia de edad.

Se prohíbe la adopción de personas casadas o mayores de edad, a menos que el trámite hubiese iniciado antes de que cumpliera los 18 años o que el adoptando ya residiera con los adoptantes desde su minoría de edad. Asimismo, se requiere el consentimiento del menor si es mayor de 10 años.

“El Proyecto del Senado 1245 lo presentamos después de un análisis muy ponderado de lo que pudiera ser una oportunidad que tenemos como isla para hacerle justicia a muchos jóvenes en Puerto Rico que están buscando espacios y oportunidades, entre las que se encuentra poderse quedar en Puerto Rico para colaborar con el desarrollo económico de nuestra isla”, expuso.

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La realidad es que no es la primera vez que Puerto Rico contempla establecer la mayoría de edad a los 18 años. De hecho, la Ley 289 del 2000 ya lo había hecho con el fin de hacerle justicia a un sector juvenil que contribuía grandemente al desarrollo social, económico y político de la isla. Sin embargo, al año siguiente, dicha ley fue enmendada para derogar el inciso que reducía la edad, dijo Toledo.

“Cincuenta jurisdicciones en Estados Unidos han establecido la mayoría de edad a los 18 años; en Latinoamérica prácticamente todos los países han establecido la mayoría de edad a los 18 años, tan es así que hay algunos de ellos que la han establecido a los 16 años. En Europa, la situación es exactamente igual”, señaló.

“Desde el punto de vista legal, Puerto Rico es una excepción a la norma del mundo, lo que pone en desventaja a muchos jóvenes”, agregó Toledo.