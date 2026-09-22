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Calor en la mañana y aguaceros en la tarde: así estará el tiempo este martes

El SNM anticipa tronadas, ráfagas e inundaciones localizadas, mientras una onda tropical aumentará la humedad desde el jueves

22 de septiembre de 2026 - 8:51 AM

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Para este martes, el riesgo de corrientes marinas permanece bajo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El calor dominará la mañana de este martes, pero no debes guardar la sombrilla: durante la tarde se desarrollarán aguaceros y tronadas de movimiento lento, principalmente sobre el interior y noroeste de Puerto Rico.

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Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), algunas de esas lluvias podrían ser fuertes y estar acompañadas de rayos, ráfagas de viento e inundaciones localizadas.

La agencia anticipó que, durante los próximos días, prevalecerá un patrón típico de la temporada, con actividad de lluvia en horas de la tarde sobre sectores del interior, oeste y este de la isla.

Mientras, los riesgos asociados al calor continuarán cada día, con el miércoles como la jornada de mayor preocupación. El SNM recomendó a las personas más susceptibles al calor limitar las actividades al aire libre y mantenerse hidratadas.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para este martes, el riesgo de corrientes marinas permanece bajo. No obstante, la agencia exhortó a quienes visiten las playas a evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse atentos al posible desarrollo de tronadas sobre las aguas locales.

Aumenta la humedad desde el jueves

El panorama comenzará a cambiar el jueves con la llegada de humedad asociada a una onda tropical, lo que aumentará la probabilidad de aguaceros y tronadas más fuertes.

La actividad se concentraría principalmente sobre sectores del este, oeste y noroeste de Puerto Rico, especialmente durante las horas de la tarde.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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