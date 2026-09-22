Calor en la mañana y aguaceros en la tarde: así estará el tiempo este martes

El calor dominará la mañana de este martes, pero no debes guardar la sombrilla: durante la tarde se desarrollarán aguaceros y tronadas de movimiento lento, principalmente sobre el interior y noroeste de Puerto Rico.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), algunas de esas lluvias podrían ser fuertes y estar acompañadas de rayos, ráfagas de viento e inundaciones localizadas.

La agencia anticipó que, durante los próximos días, prevalecerá un patrón típico de la temporada, con actividad de lluvia en horas de la tarde sobre sectores del interior, oeste y este de la isla.

Mientras, los riesgos asociados al calor continuarán cada día, con el miércoles como la jornada de mayor preocupación. El SNM recomendó a las personas más susceptibles al calor limitar las actividades al aire libre y mantenerse hidratadas.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para este martes, el riesgo de corrientes marinas permanece bajo. No obstante, la agencia exhortó a quienes visiten las playas a evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse atentos al posible desarrollo de tronadas sobre las aguas locales.

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Aumenta la humedad desde el jueves

El panorama comenzará a cambiar el jueves con la llegada de humedad asociada a una onda tropical, lo que aumentará la probabilidad de aguaceros y tronadas más fuertes.