Monitoreo diario: baja Carraízo mientras La Plata gana dos centímetros

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, bajó cuatro centímetros este martes, mientras que La Plata, en Toa Alta, aumentó dos centímetros, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Carraízo se ubicó en 40.75 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. La Plata, por su parte, alcanzó los 44.72 metros y permanece bajo la clasificación de “ajustes operacionales”.

En total, siete reservas registraron descensos, siete aumentaron y cinco se mantuvieron sin cambios respecto al día anterior.

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra se mantuvo sin cambios en 400.54 metros, mientras que Río Blanco bajó un centímetro hasta los 25.60 metros.

Así amanecieron los niveles de los embalses este martes, 22 de septiembre. (AAA)

Asimismo, Fajardo permaneció estable en 47.44 metros, mientras que Guayabal descendió cuatro centímetros hasta los 102.60 metros.

Mientras, entre los embalses bajo el nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó un centímetro hasta los 147.16 metros y Carite aumentó un centímetro hasta los 542.38 metros.

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Patillas se mantuvo sin cambios en 65.61 metros, mientras que Matrullas registró un aumento de 10 centímetros y alcanzó los 735.03 metros.

Por otro lado, Garzas bajó cuatro centímetros hasta los 736.03 metros y Guayo descendió un centímetro hasta los 442.77 metros.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

Lucchetti aumentó 13 centímetros hasta los 171.61 metros, mientras que Loco subió un centímetro y llegó a los 69.65 metros.

A su vez, Caonillas permaneció sin cambios en 251.80 metros, Guajataca aumentó tres centímetros hasta los 196.29 metros y Cerrillos descendió tres centímetros hasta los 167.01 metros.