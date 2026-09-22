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Monitoreo diario: baja Carraízo mientras La Plata gana dos centímetros

Siete reservas registraron descensos, otras siete aumentaron y cinco permanecieron sin cambios

22 de septiembre de 2026 - 7:35 AM

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Carraízo se ubicó en 40.75 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse Carraízo, en Trujillo Alto, bajó cuatro centímetros este martes, mientras que La Plata, en Toa Alta, aumentó dos centímetros, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Carraízo se ubicó en 40.75 metros y continúa bajo el nivel de “seguridad”. La Plata, por su parte, alcanzó los 44.72 metros y permanece bajo la clasificación de “ajustes operacionales”.

En total, siete reservas registraron descensos, siete aumentaron y cinco se mantuvieron sin cambios respecto al día anterior.

Bajo el nivel de “observación” continúan cuatro embalses. Cidra se mantuvo sin cambios en 400.54 metros, mientras que Río Blanco bajó un centímetro hasta los 25.60 metros.

Así amanecieron los niveles de los embalses este martes, 22 de septiembre.
Así amanecieron los niveles de los embalses este martes, 22 de septiembre. (AAA)

Asimismo, Fajardo permaneció estable en 47.44 metros, mientras que Guayabal descendió cuatro centímetros hasta los 102.60 metros.

Mientras, entre los embalses bajo el nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó un centímetro hasta los 147.16 metros y Carite aumentó un centímetro hasta los 542.38 metros.

Patillas se mantuvo sin cambios en 65.61 metros, mientras que Matrullas registró un aumento de 10 centímetros y alcanzó los 735.03 metros.

Por otro lado, Garzas bajó cuatro centímetros hasta los 736.03 metros y Guayo descendió un centímetro hasta los 442.77 metros.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Lucchetti aumentó 13 centímetros hasta los 171.61 metros, mientras que Loco subió un centímetro y llegó a los 69.65 metros.

A su vez, Caonillas permaneció sin cambios en 251.80 metros, Guajataca aumentó tres centímetros hasta los 196.29 metros y Cerrillos descendió tres centímetros hasta los 167.01 metros.

Finalmente, bajo el nivel de “desborde”, Guineo se mantuvo en 902.42 metros, mientras que Dos Bocas entró a ese nivel al registrar un aumento de 33 centímetros para llegar a los 90 metros.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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