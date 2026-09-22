Asesinan a tiros a un hombre cerca de un colmado en Barrio Obrero

La Policía investiga, desde la madrugada de este martes, una muerte violenta reportada en la calle Barbosa en Barrio Obrero, en Santurce.

De acuerdo con la investigación preliminar, a eso de las 3:29 a.m. se alertó a la Policía sobre una personas herida junto a un colmado.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado”, precisó la Uniformada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se encargan de la investigación.

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