Contrato para siembra de nubes no fue discutido con la Junta de Gobierno de la AAA
El presidente ejecutivo defendió, en vista senatorial, que se trataba de un “asunto operacional”
15 de septiembre de 2026 - 1:05 PM
15 de septiembre de 2026 - 1:05 PM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no discutió con su Junta de Gobierno el contrato de $400,000 que otorgó para la siembra de nubes y mitigar los efectos de la sequía en las cuencas de los embalses Carraízo y La Plata, trascendió este martes en una vista senatorial.
El 19 de agosto, la AAA reclutó –por la vía expedita y basándose en un estado de emergencia– a la compañía Seeding Operations & Atmospheric Research (SOAR), que había realizado las mismas gestiones durante la sequía de 2015, con resultados por debajo de lo esperado.
Según la representante de la Asociación de Alcaldes en la Junta de Gobierno de la AAA, Verónica Rodríguez Irizarry, en esta ocasión, el proyecto no les fue presentado “en ningún momento”.
“Entiendo que (la Junta) no (tenía que aprobarlo), porque es un contrato de menos de $1 millón. Pero sí, nuevamente, la comunicación fracasó. Nunca se nos consultó algo tan importante”, denunció Rodríguez Irizarry, durante una vista pública de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, sostuvo que se trataba de un “asunto operacional” y, por lo tanto, no amerita elevarlo a la Junta de Gobierno.
“Cuando tenemos emergencias que exceden el $1 millón, nosotros automáticamente consultamos y buscamos la aprobación de la Junta”, dijo González Delgado.
La Junta de Gobierno de la AAA se reunirá este viernes con González Delgado, quien presentaría, entonces, la información del contrato con SOAR y los informes de resultados de los vuelos realizados al momento.
El 6 de agosto, el expresidente de la Junta de Gobierno Héctor del Río Jiménez renunció al puesto tras denunciar que no se les consultó la implantación del plan de racionamiento –ahora en pausa– que afectaría a la región metropolitana ante los bajos niveles de agua en Carraízo.
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