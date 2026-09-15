Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito.

1 / 11 ¿Qué pasa? Juicio contra Anthonieska Avilés se atrasa tras varias dilaciones por razones no precisadas

¿Qué pasa? Juicio contra Anthonieska Avilés se atrasa tras varias dilaciones por razones no precisadas. Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito.

1 / 11 | ¿Qué pasa? Juicio contra Anthonieska Avilés se atrasa tras varias dilaciones por razones no precisadas. Días después de que sentenciaran a su madre a más de un siglo en prisión por el mismo crimen, el juicio contra la joven Anthonieska Avilés por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario comenzó este martes en Aibonito. - Carlos Rivera Giusti/GFR Media

Aibonito - El juicio contra Anthieska Avilés, por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario enfrentó un retraso de varias horas en la mañana de este martes del Tribunal de Aibonito.

Avilés Cabrera y sus abogadas llegaron varios minutos después de las 9:00 de la mañana, cuando debía comenzar el desfile de prueba. Las primeras en llegar fueron las tres fiscales.

La joven se mostraba afligida tras entrar a la sala judicial, siendo consolada por sus acompañantes, mientras que algunos de sus familiares lloraban desconsoladamente desde las gradas.

Abogadas y fiscales tuvieron una breve conversación con el juez Juan Reyes, quien decretó un receso, sin precisar la razón.

Avilés estaba representada en el tribunal por las abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) Rocío Revelles, María Sáez y Athelyn Jiménez. También estaba presente el subdirector de SAL, Mario Mayo.

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Mientras, el Ministerio Público contaba con las fiscales Belinda Brignoni, Jackeline Pizarro, Silda Rubio y Myriam Nieves.

Una hora más tarde, todas las fiscales y abogadas salieron de la sala juntas, tras una indicación de Brignoni. Diez minutos después regresaron a sala y se acercaron a uno de los alguaciles.

El juez salió, pero tras una conversación breve en el estrado, anunció que las partes entraron a reunirse con el togado en su oficina. Al salir, el juez decretó un receso hasta las 2:00 de la tarde, por petición de las partes.

Mientras salían de la sala, las fiscales no confirmaron si estaban en negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad.

“Nosotros estamos haciendo unos procesos que pasan normalmente en los casos”, comentó Nieves, en el pasillo del tribunal.

Por su parte, la abogada María Sáez se limitó a indicar que “se están haciendo unas gestiones de parte del Ministerio Público”.

Ante la pregunta directa sobre si estaban negociando un acuerdo, Sáez insistió en que “ya les hemos dicho que no. Aun, si hubiera acuerdo, sería antiético hablar de eso. Ningún abogado se puede poner a hablar si hay preacuerdos en un juicio”.

“Es muy tarde”: hermana de Gabriela Nicole tras sentencia de Elvia Cabrera Luego de que Elvia Cabrera fue sentenciada a 120 años de prisión por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, la hermana de la víctima reaccionó a la alegación de inocencia de la convicta.

Avilés y Cabrera fueron acusadas con cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas.

El crimen fue reportado en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito.

De acuerdo con las acusaciones, poco antes de la medianoche surgió un altercado entre múltiples personas. Los cargos alegan que en ese momento, Cabrera le entregó a su hija un objeto punzante que utilizó para apuñalar a Pratts Rosario, quien recibió once heridas de arma blanca.

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Poco después llevada al Hospital Menonita de Aibonito, donde fue certificada su muerte.