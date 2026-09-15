¿Qué pasa? Juicio contra Anthonieska Avilés se atrasa tras varias dilaciones por razones no precisadas
La Fiscalía aseguró que se trata de “unos procesos que pasan normalmente”
15 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
15 de septiembre de 2026 - 12:07 PM
Aibonito - El juicio contra Anthieska Avilés, por el asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario enfrentó un retraso de varias horas en la mañana de este martes del Tribunal de Aibonito.
Avilés Cabrera y sus abogadas llegaron varios minutos después de las 9:00 de la mañana, cuando debía comenzar el desfile de prueba. Las primeras en llegar fueron las tres fiscales.
La joven se mostraba afligida tras entrar a la sala judicial, siendo consolada por sus acompañantes, mientras que algunos de sus familiares lloraban desconsoladamente desde las gradas.
Abogadas y fiscales tuvieron una breve conversación con el juez Juan Reyes, quien decretó un receso, sin precisar la razón.
Avilés estaba representada en el tribunal por las abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) Rocío Revelles, María Sáez y Athelyn Jiménez. También estaba presente el subdirector de SAL, Mario Mayo.
Mientras, el Ministerio Público contaba con las fiscales Belinda Brignoni, Jackeline Pizarro, Silda Rubio y Myriam Nieves.
Una hora más tarde, todas las fiscales y abogadas salieron de la sala juntas, tras una indicación de Brignoni. Diez minutos después regresaron a sala y se acercaron a uno de los alguaciles.
El juez salió, pero tras una conversación breve en el estrado, anunció que las partes entraron a reunirse con el togado en su oficina. Al salir, el juez decretó un receso hasta las 2:00 de la tarde, por petición de las partes.
Mientras salían de la sala, las fiscales no confirmaron si estaban en negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad.
“Nosotros estamos haciendo unos procesos que pasan normalmente en los casos”, comentó Nieves, en el pasillo del tribunal.
Por su parte, la abogada María Sáez se limitó a indicar que “se están haciendo unas gestiones de parte del Ministerio Público”.
Ante la pregunta directa sobre si estaban negociando un acuerdo, Sáez insistió en que “ya les hemos dicho que no. Aun, si hubiera acuerdo, sería antiético hablar de eso. Ningún abogado se puede poner a hablar si hay preacuerdos en un juicio”.
Avilés y Cabrera fueron acusadas con cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas.
El crimen fue reportado en la madrugada del 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón de Aibonito.
De acuerdo con las acusaciones, poco antes de la medianoche surgió un altercado entre múltiples personas. Los cargos alegan que en ese momento, Cabrera le entregó a su hija un objeto punzante que utilizó para apuñalar a Pratts Rosario, quien recibió once heridas de arma blanca.
Poco después llevada al Hospital Menonita de Aibonito, donde fue certificada su muerte.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: