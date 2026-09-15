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Detienen a tres personas de estatus migratorio no definido en la costa de Culebra

Según la Policía, arribaron en una embarcación de entre 21 y 24 pies de eslora

15 de septiembre de 2026 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista de la playa Zoni, en Culebra.
La Uniformada agregó qu los detenidos quedaron bajo la custodia de personal de la Patrulla Fronteriza para el proceso de deportación. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía adscritos al distrito de Culebra detuvieron este martes a tres personas de estatus migratorio no definido que llegaron a la isla a bordo de una embarcación por las costas de playa Zoni.

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De acuerdo con la información preliminar de la Policía, las personas arribaron en una embarcación de entre 21 y 24 pies de eslora, de color azul y blanco, equipada con un motor fuera de borda.

Durante la intervención, agentes de la Unidad Marítima de Ceiba y de la Unidad Aérea de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) prestaron apoyo al personal del distrito de Culebra.

La Uniformada agregó qu los detenidos quedaron bajo la custodia de personal de la Patrulla Fronteriza para el proceso de deportación.

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Breaking NewsCulebraPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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