Detienen a tres personas de estatus migratorio no definido en la costa de Culebra
Según la Policía, arribaron en una embarcación de entre 21 y 24 pies de eslora
15 de septiembre de 2026 - 11:25 AM
15 de septiembre de 2026 - 11:25 AM
Agentes de la Policía adscritos al distrito de Culebra detuvieron este martes a tres personas de estatus migratorio no definido que llegaron a la isla a bordo de una embarcación por las costas de playa Zoni.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, las personas arribaron en una embarcación de entre 21 y 24 pies de eslora, de color azul y blanco, equipada con un motor fuera de borda.
Durante la intervención, agentes de la Unidad Marítima de Ceiba y de la Unidad Aérea de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) prestaron apoyo al personal del distrito de Culebra.
La Uniformada agregó qu los detenidos quedaron bajo la custodia de personal de la Patrulla Fronteriza para el proceso de deportación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: