Detienen a tres personas de estatus migratorio no definido en la costa de Culebra

Agentes de la Policía adscritos al distrito de Culebra detuvieron este martes a tres personas de estatus migratorio no definido que llegaron a la isla a bordo de una embarcación por las costas de playa Zoni.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, las personas arribaron en una embarcación de entre 21 y 24 pies de eslora, de color azul y blanco, equipada con un motor fuera de borda.

Durante la intervención, agentes de la Unidad Marítima de Ceiba y de la Unidad Aérea de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) prestaron apoyo al personal del distrito de Culebra.