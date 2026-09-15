Tribunal de Apelaciones ordena a la CEE retomar proceso para adquisición de máquinas de escrutinio electrónico

Luego de que el Tribunal de Apelaciones emitiera una resolución dejando sin efecto la paralización de los procesos, el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fijó nuevas fechas para que las empresas interesadas entreguen sus propuestas para la adquisición de máquinas de escrutinio electrónico, de cara al nuevo ciclo electoral.

“Como parte del procedimiento, se debe permitir la entrega y recibo de propuestas, el Acto de Apertura, las reuniones de confirmación y el proceso de selección previo a la adjudicación; y manteniéndose los efectos de paralización de la adjudicación de la buena pro”, lee la escueta moción, emitida el lunes por el Apelativo.

La resolución se da en respuesta a un pedido del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que el tribunal permitiera el Acto de Apertura, que estaba pautado para ayer lunes, de acuerdo con el calendario original confeccionado por la CEE. Ese acto consiste en que las empresas entreguen a la CEE sus respectivas propuestas.

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Luego, corresponden otros procesos, que incluyen las reuniones de confirmación –en las que los proponentes presentan su equipo– y la selección.

Ante el Apelativo, el PNP argumentó, con éxito, que “evaluar no es adjudicar”. Tras el visto bueno del tribunal, el pleno de la CEE votó, mediante referéndum, para establecer las nuevas fechas, enmendado la solicitud de propuestas (RFP, en inglés).

“Hay un nuevo calendario con unas fechas específicas: la apertura, el próximo miércoles 23 de septiembre y las reuniones de confirmación, que son el 7 y 9 de octubre”, indicó el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una expresión del presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda.

En tanto, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal de Apelaciones.

“En su momento, el Apelativo resolverá, pero, mientras tanto, estamos trabajando. Lo importante, para mí, y crucial es que, en la CEE, continuemos los trámites para adquirir el equipo de las máquinas electrónicas y evitar que nos digan, ‘ya es tarde para adquirir nuevo equipo’. Nos lo pueden decir las compañías. Las primarias son el 4 de junio (de 2028) y tenemos que hacer pruebas también”, dijo Vega Borges.

La CEE emitió un primer RFP, el pasado 1 de abril, y participaron las empresas Liberty Vote USA, Election Systems & Software (ES&S) y Truenorth Corporation. Sin embargo, la CEE, por unanimidad, declaró que todos los proponentes incumplieron con los requisitos de la subasta e, inmediatamente, emitió un segundo RFP, que fue paralizado por el Apelativo, a raíz de un recurso de revisión presentado por Liberty Vote USA, nuevo nombre bajo el que opera Dominion Voting System, la compañía a la que la CEE le compró el equipo de conteo de papeletas, en 2015, y que confrontó múltiples fallas en las elecciones de 2020 y, luego, en 2024.

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Liberty Vote USA argumentó, ante el tribunal, que era “subsanable” el hecho de que su carta de presentación no fuese firmada ni iniciada, la falla que la CEE le adjudicó para descalificarla. Además, cuestionó por qué la CEE divulgó las propuestas de cada compañía luego de anular la subasta, porque aún podían pedir una reconsideración.

Luego, ES&S presentó otro recurso de revisión, en el que alega que la CEE erró al concluir que “falló en demostrar que su equipo cumple con el módem externo requerido en las especificaciones técnicas obligatorias”. “La configuración del sistema presentado por ES&S incluye un módem externo que no está integrado permanentemente a la máquina”, lee el recurso.

Ahora, mientras está en curso la segunda subasta, las mismas tres empresas han mostrado interés en hacer negocios con la CEE, además de Raxten Group. Esta última está ubicada en San Juan.