Asesinan hombre a tiros dentro de un vehículo en Bayamón

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este jueves, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:16 a.m., en la carretera PR-872 de la zona de Río Plantation, en Bayamón.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en el interior de un vehículo, quien presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, apuntó el informe policiaco.

“Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.