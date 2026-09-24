Adentran a alumnos de escuelas públicas en la industria marítima y logística

Unos 70 estudiantes de escuelas públicas participaron recientemente en una experiencia inmersiva en el terminal de la empresa naviera Crowley en San Juan, donde conocieron de primera mano las oportunidades de trabajo que hay en la industria marítima y logística.

Allí, los adolescentes abordaron una de las embarcaciones de carga de Crowley, conocieron cómo opera el terminal ubicado en Isla Grande y fueron orientados en seguridad, logística, finanzas y cadena de suministro.

La visita sirvió para dar a conocer que la empresa destinará $40,000 a ampliar programas de desarrollo de la fuerza laboral en Puerto Rico mediante una alianza con la organización sin fines de lucro Junior Achievement Americas (JAA) y el Departamento de Educación (DE). Se prevé que la iniciativa impacte a más de 350 estudiantes de entre 15 y 19 años.

La colaboración combina la experiencia de la industria de Crowley con los programas de preparación laboral de JAA, ayudando a los estudiantes a explorar diferentes trayectorias profesionales, desarrollar destrezas para el mundo laboral y comprender cómo el comercio y las cadenas de suministro globales apoyan a las comunidades y el crecimiento económico.

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Como parte de esta iniciativa, se implementarán programas de preparación laboral de JAA en escuelas superiores públicas que ofrecen educación profesional y técnica. El currículo busca brindar a los estudiantes herramientas y experiencias para fortalecer sus destrezas laborales, explorar oportunidades profesionales y prepararse para una transición exitosa al mundo del trabajo.

A través de actividades enfocadas en el autoconocimiento, la creación de redes profesionales, la preparación para entrevistas y el contacto con la industria —incluyendo mentoría y experiencias en el lugar de trabajo— los estudiantes conocerán oportunidades profesionales en las industrias marítima y de transporte, mientras exploran alternativas alineadas con el mercado laboral de Puerto Rico.

“Esta alianza busca conectar a los estudiantes con posibilidades reales mientras invertimos en el futuro de Puerto Rico”, expresó Francheska Bensan, vicepresidenta de Recursos Humanos y Estrategia de Talento de Crowley, mediante comunicado de prensa.

“En Junior Achievement Americas creemos que preparar a los jóvenes para el futuro significa brindarles las herramientas, experiencias y oportunidades que necesitan para construir sus propios caminos. En Puerto Rico trabajamos con nuestros aliados para conectar a los estudiantes con el mundo laboral, ayudándolos a desarrollar destrezas y explorar oportunidades profesionales”, manifestó Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas.

Por su parte, el secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que, “este acuerdo representa una oportunidad única para que nuestros estudiantes amplíen su educación y tengan una exposición directa a las oportunidades profesionales disponibles en sectores de tanta importancia para Puerto Rico, como el transporte marítimo, la logística y la gestión de la cadena de suministro. La educación adquiere aún mayor valor cuando podemos combinar el conocimiento adquirido en el salón de clases con experiencias reales en el lugar de trabajo”.

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