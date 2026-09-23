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Tragedia en Corozal: mujer de 72 años fallece tras caída en su residencia

La fémina iba a lavar ropa cuando presuntamente tropezó en unas escaleras de concreto

23 de septiembre de 2026 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La fiscal Glangely González Burgos ordenó el levantamiento del cuerpo.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 72 años falleció en la mañana de este miércoles tras presuntamente tropezar mientras bajaba las escaleras de su residencia, ubicada en la carretera PR-159 del barrio Cibuco de Corozal.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la mujer se encontraba sola y se dirigía a lavar ropa cuando, al bajar por unas escaleras de concreto, supuestamente tropezó y cayó.

A consecuencia del incidente, sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza y falleció en el lugar.

El agente John Crespo Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, está a cargo de la pesquisa.

La fiscal Glangely González Burgos ordenó el levantamiento del cuerpo.

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Breaking NewsCorozalPolicía de Puerto RicoAccidentesCICDepartamento de Justicia
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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