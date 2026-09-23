Tragedia en Corozal: mujer de 72 años fallece tras caída en su residencia
La fémina iba a lavar ropa cuando presuntamente tropezó en unas escaleras de concreto
23 de septiembre de 2026 - 3:38 PM
23 de septiembre de 2026 - 3:38 PM
Una mujer de 72 años falleció en la mañana de este miércoles tras presuntamente tropezar mientras bajaba las escaleras de su residencia, ubicada en la carretera PR-159 del barrio Cibuco de Corozal.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la mujer se encontraba sola y se dirigía a lavar ropa cuando, al bajar por unas escaleras de concreto, supuestamente tropezó y cayó.
A consecuencia del incidente, sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza y falleció en el lugar.
El agente John Crespo Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, está a cargo de la pesquisa.
La fiscal Glangely González Burgos ordenó el levantamiento del cuerpo.
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