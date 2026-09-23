Tragedia en Corozal: mujer de 72 años fallece tras caída en su residencia

Una mujer de 72 años falleció en la mañana de este miércoles tras presuntamente tropezar mientras bajaba las escaleras de su residencia, ubicada en la carretera PR-159 del barrio Cibuco de Corozal.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, la mujer se encontraba sola y se dirigía a lavar ropa cuando, al bajar por unas escaleras de concreto, supuestamente tropezó y cayó.

A consecuencia del incidente, sufrió una herida en la parte posterior de la cabeza y falleció en el lugar.

El agente John Crespo Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, está a cargo de la pesquisa.