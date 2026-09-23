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Piden ayuda ciudadana para dar con sospechoso de robo a turista en Santurce

El caso fue reportado a las autoridades el pasado 7 de agosto

23 de septiembre de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen divulgada por la Policía sobre sospechoso de robo a turista en Santurce. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre sospechoso de robo a un turista en Santurce.

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En comunicado de prensa, la Uniformada divulgó la imagen del individuo, quien todavía no ha sido identificado.

El robo fue reportado el pasado 7 de agosto en los predios del restaurante Wendys, ubicado en la avenida H. Todd, en Santurce.

Según la investigación preliminar, a eso de las 3:30 de la madrugada, un turista procedente del estado de Nueva York llegó a una gasolinera ubicada en la avenida Fernández Juncos, en Santurce, solicitando ayuda para localizar el hotel donde se hospedaba.

“Allí, un individuo descrito como de tez negra y complexión delgada, se ofreció a prestarle ayuda, donde posteriormente lo transportaron al estacionamiento del restaurante de comida rápida Wendys y es allí donde mediante intimidación y amenaza lo despojaron de $6,700 en efectivo. El asaltante se marchó del lugar sin causarle daño físico al perjudicado”, indica el informe policiaco.

Señaló que, al momento de los hechos, el individuo vestía camisa y pantalón corto de color negro y una gorra negra.

La Policía exhortó que si alguien tiene información del sujeto puede “comunicarse con la agente Sylvia I. Nieves Rodríguez, de la División de Robos del CIC de San Juan, al 787-793-1234, extensión 2200, o al 787-343-2020”.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosSanturce
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