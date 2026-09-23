Piden ayuda ciudadana para dar con sospechoso de robo a turista en Santurce

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre sospechoso de robo a un turista en Santurce.

En comunicado de prensa, la Uniformada divulgó la imagen del individuo, quien todavía no ha sido identificado.

El robo fue reportado el pasado 7 de agosto en los predios del restaurante Wendys, ubicado en la avenida H. Todd, en Santurce.

Según la investigación preliminar, a eso de las 3:30 de la madrugada, un turista procedente del estado de Nueva York llegó a una gasolinera ubicada en la avenida Fernández Juncos, en Santurce, solicitando ayuda para localizar el hotel donde se hospedaba.

“Allí, un individuo descrito como de tez negra y complexión delgada, se ofreció a prestarle ayuda, donde posteriormente lo transportaron al estacionamiento del restaurante de comida rápida Wendys y es allí donde mediante intimidación y amenaza lo despojaron de $6,700 en efectivo. El asaltante se marchó del lugar sin causarle daño físico al perjudicado”, indica el informe policiaco.

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Señaló que, al momento de los hechos, el individuo vestía camisa y pantalón corto de color negro y una gorra negra.