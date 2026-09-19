Investigan robo de lujoso reloj en tienda de centro comercial en San Juan

Un hombre, supuestamente, entró a una tienda dentro de The Mall of San Juan y robó un reloj Rolex valorado en $17,750.

El informe preliminar de la Policía sostiene que el robo ocurrió en la tienda Little Switzerland a las 10:06 a.m.

Agentes del Precinto de Hato Rey Este que respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 entrevistaron al gerente de la tienda, quien indicó que un hombre de tez blanca y que vestía un abrigo con capucha y pantalón negro entró y robó un Rolex Sky-Dweller en acero y oro blanco.