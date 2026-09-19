Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de septiembre de 2026
92°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan robo de lujoso reloj en tienda de centro comercial en San Juan

Un individuo con abrigo de capucha y pantalón negro presuntamente se apropió de la pieza valorada en $17,750

19 de septiembre de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El hombre, supuestamente, robó un Rolex Sky-Dweller valorado en $17,750.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre, supuestamente, entró a una tienda dentro de The Mall of San Juan y robó un reloj Rolex valorado en $17,750.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que el robo ocurrió en la tienda Little Switzerland a las 10:06 a.m.

Agentes del Precinto de Hato Rey Este que respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 entrevistaron al gerente de la tienda, quien indicó que un hombre de tez blanca y que vestía un abrigo con capucha y pantalón negro entró y robó un Rolex Sky-Dweller en acero y oro blanco.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobosHato ReyThe Mall of San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 19 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: