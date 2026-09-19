Investigan robo de lujoso reloj en tienda de centro comercial en San Juan
Un individuo con abrigo de capucha y pantalón negro presuntamente se apropió de la pieza valorada en $17,750
19 de septiembre de 2026 - 3:04 PM
19 de septiembre de 2026 - 3:04 PM
Un hombre, supuestamente, entró a una tienda dentro de The Mall of San Juan y robó un reloj Rolex valorado en $17,750.
El informe preliminar de la Policía sostiene que el robo ocurrió en la tienda Little Switzerland a las 10:06 a.m.
Agentes del Precinto de Hato Rey Este que respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 entrevistaron al gerente de la tienda, quien indicó que un hombre de tez blanca y que vestía un abrigo con capucha y pantalón negro entró y robó un Rolex Sky-Dweller en acero y oro blanco.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.
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