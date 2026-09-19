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Patrulla de la Policía se incendia en Arecibo mientras agentes expedían un boleto

El fuego también ocasionó daños a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar

19 de septiembre de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio también alcanzó un Volkswagen Jetta gris de 2020 que permanecía estacionado cerca del vehículo oficial. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en que una patrulla de la Policía se incendió durante la madrugada de este sábado en la urbanización Vista Azul, en Arecibo, y provocó daños a otro automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

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De acuerdo con el informe policíaco, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo se encontraban expidiendo un boleto por una infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22) cuando comenzó el incendio en un Ford Taurus de 2016 perteneciente a la Uniformada.

El incendio también alcanzó un Volkswagen Jetta gris de 2020 que estaba estacionado cerca del vehículo oficial.

En primer lugar, el Cuerpo de Bomberos atendió accidentes vehiculares, con 4,311 incidentes entre 2022 y 2025.La categoría “otros” quedó segunda, con 4,136 incidentes. Esta categoría “agrupa servicios que no se clasifican como incendios, rescates ni emergencias específicas, pero que igualmente requieren la actuación del Cuerpo de Bomberos”.Por año, el 2025 superó los tres anteriores, con 29,751 incidentes en total. Entre 2022 y 2025, los incidentes reportados por el Cuerpo de Bomberos aumentaron de 23,696 a 29,751, lo que representa un incremento de 6,055, equivalente a un 25.55%, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas.
1 / 12 | Mucho más que incendios: los incidentes reportados por el Cuerpo de Bomberos. En primer lugar, el Cuerpo de Bomberos atendió accidentes vehiculares, con 4,311 incidentes entre 2022 y 2025. - Captura de Twitter

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudió a la escena y extinguió las llamas.

Al momento, las autoridades no habían precisado qué provocó el incendio. Sin embargo, indicaron que ninguna persona resultó herida como consecuencia del incidente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAreciboBomberos de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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