Patrulla de la Policía se incendia en Arecibo mientras agentes expedían un boleto
El fuego también ocasionó daños a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar
19 de septiembre de 2026 - 10:22 AM
19 de septiembre de 2026 - 10:22 AM
Las autoridades investigan las circunstancias en que una patrulla de la Policía se incendió durante la madrugada de este sábado en la urbanización Vista Azul, en Arecibo, y provocó daños a otro automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.
De acuerdo con el informe policíaco, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo se encontraban expidiendo un boleto por una infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22) cuando comenzó el incendio en un Ford Taurus de 2016 perteneciente a la Uniformada.
El incendio también alcanzó un Volkswagen Jetta gris de 2020 que estaba estacionado cerca del vehículo oficial.
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudió a la escena y extinguió las llamas.
Al momento, las autoridades no habían precisado qué provocó el incendio. Sin embargo, indicaron que ninguna persona resultó herida como consecuencia del incidente.
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