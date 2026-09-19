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Jugaba baloncesto y le dispararon en un pie: investigan agresión en Bayamón

El hombre, de 27 años, dijo que, previo al incidente, gritaron una frase desde un vehículo en marcha

19 de septiembre de 2026 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.   (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigaron, de manera preliminar, las circunstancias en que un hombre resultó herido de bala en la noche del viernes, en la cancha TAZ, en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:28 p.m. alertó sobre unos disparos que alcanzaron a un hombre de 27 años, quien presentaba una herida de bala en el pie izquierdo.

El perjudicado habría alegado que, mientras jugaba baloncesto con unos amigos, alguien, desde un vehículo en marcha, “gritó una frase y acto seguido realizaron un disparo, que lo alcanzó en el pie”.

Tras resultado herido, el hombre fue transportado a una institución hospitalaria de la zona, donde se encontraba en condición estable.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.

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