Rusia celebra elecciones parlamentarias en zonas de Ucrania que ha ocupado durante la guerra

Las elecciones parlamentarias de Rusia incluyen por primera vez a los residentes de las regiones que Moscú anexionó ilegalmente a Ucrania tras el inicio de su invasión a gran escala hace más de cuatro años y medio, como parte de los esfuerzos del Kremlin por consolidar sus conquistas.

Las autoridades de Kiev condenaron enérgicamente esta acción por considerarla ilegal, y un activista de derechos humanos afirmó que se estaba coaccionando a los residentes de la zona para que participaran en las elecciones.

Aunque la votación en toda Rusia comenzó el viernes y se prolongará hasta el domingo para fomentar la participación, en realidad ya se está votando en las zonas anexionadas de Ucrania y en algunas zonas del lado ruso de la frontera desde finales del mes pasado. Las autoridades han alegado razones de seguridad para justificar la prolongación del plazo.

Las autoridades rusas afirman que los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia —a los que los responsables de Moscú suelen referirse como las “nuevas regiones”— cuentan con más de 3.5 millones de votantes. Estos territorios fueron anexionados por Rusia en septiembre de 2022, a pesar de no estar totalmente bajo el control de Moscú. Esta medida no ha sido reconocida a nivel internacional.

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En un colegio electoral de la zona de la región de Donetsk controlada por Rusia, los votantes depositaban sus papeletas en una urna mientras un soldado ruso armado permanecía cerca observando.

Putin destacó la importancia de votar en las regiones

En un discurso pronunciado el miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó la importancia de que se celebren elecciones en esas regiones para la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento. Los residentes de esas zonas votarán para la Duma “por primera vez desde su reunificación con Rusia”.

Señaló que los soldados rusos que participan en los combates también votarán.

También se están celebrando elecciones en Crimea, la península del Mar Negro que fue anexionada ilegalmente por Moscú en 2014.

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Las primeras elecciones a la Duma Estatal celebradas en tiempos de guerra tienen como objetivo consolidar el dominio político del Kremlin y poner de manifiesto el apoyo de la población a la guerra.

“Su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas respaldan a nuestros combatientes, que somos un pueblo unido, unido por valores compartidos, la memoria histórica y el amor por la patria, y que nadie puede dividirnos ni intimidarnos, ni socavar nuestra soberanía y nuestro sistema político”, afirmó Putin.

Ucrania insta a otros países a no reconocer los resultados electorales

Las autoridades de Kiev calificaron de ilegal la votación en esos territorios e instaron a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales a no reconocer las elecciones. Advirtieron a los ucranianos de que participar en la organización de la votación podría acarrear responsabilidades penales.

Una coalición formada por nueve organizaciones ucranianas de derechos humanos ha instado a los residentes de los territorios controlados por Rusia a que no acudan a las urnas.

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“Instamos a los residentes de los territorios ocupados temporalmente, ante todo, a que protejan sus vidas y su salud y velen por su propia seguridad”, afirmó la coalición en un comunicado. “La celebración de elecciones rusas en los territorios ocupados temporalmente constituye un intento de utilizar el proceso electoral para legitimar la ocupación rusa y el intento de anexión de territorios ucranianos”.

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El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, afirmó que la votación en las regiones controladas por Rusia constituía “otra violación flagrante del Derecho internacional. La Unión Europea no reconoce, ni reconocerá jamás, ni la celebración de estas supuestas elecciones —elecciones fraudulentas— en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, ni sus resultados”.

Coacción para votar

Violeta Artemchuk, coordinadora del grupo de derechos humanos “Donbas SOS” y una de las firmantes de la declaración, afirmó que miembros de las comisiones electorales locales iban de casa en casa, escoltados por tropas rusas y agentes de seguridad, para obligar a la gente a votar.

Las autoridades designadas por Moscú ejercen presión sobre los residentes, amenazando con el despido a quienes trabajan en el sector público si no votan y condicionando el pago de las pensiones y otras prestaciones sociales a la participación, afirmó Artemchuk.

“Por ejemplo, si una persona con discapacidad o un pensionista depende de la asistencia social y no participa en la ‘votación’, podría ser incluida en una lista de personas consideradas ‘desleales’ a las llamadas autoridades y, posteriormente, verse privada de sus prestaciones o de la ayuda humanitaria”, afirmó.

Volodymyr Fesenko, analista político del Centro Penta, con sede en Kiev, subrayó que “las elecciones celebradas a punta de pistola son una farsa”.

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“El mero hecho de que las elecciones se celebren en medio de bombardeos y ataques incesantes refleja la actitud del Kremlin hacia la población y el proceso electoral en los territorios ocupados”, declaró Fesenko a The Associated Press.

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