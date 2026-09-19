Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de septiembre de 2026
89°Soleado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia celebra elecciones parlamentarias en zonas de Ucrania que ha ocupado durante la guerra

Las autoridades de Kiev condenaron enérgicamente esta acción por considerarla ilegal

19 de septiembre de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, afirmó que la votación en las regiones controladas por Rusia constituía “otra violación flagrante del Derecho internacional.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las elecciones parlamentarias de Rusia incluyen por primera vez a los residentes de las regiones que Moscú anexionó ilegalmente a Ucrania tras el inicio de su invasión a gran escala hace más de cuatro años y medio, como parte de los esfuerzos del Kremlin por consolidar sus conquistas.

RELACIONADAS

Las autoridades de Kiev condenaron enérgicamente esta acción por considerarla ilegal, y un activista de derechos humanos afirmó que se estaba coaccionando a los residentes de la zona para que participaran en las elecciones.

Aunque la votación en toda Rusia comenzó el viernes y se prolongará hasta el domingo para fomentar la participación, en realidad ya se está votando en las zonas anexionadas de Ucrania y en algunas zonas del lado ruso de la frontera desde finales del mes pasado. Las autoridades han alegado razones de seguridad para justificar la prolongación del plazo.

Las autoridades rusas afirman que los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia —a los que los responsables de Moscú suelen referirse como las “nuevas regiones”— cuentan con más de 3.5 millones de votantes. Estos territorios fueron anexionados por Rusia en septiembre de 2022, a pesar de no estar totalmente bajo el control de Moscú. Esta medida no ha sido reconocida a nivel internacional.

A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia.Más de 13,000 estudiantes de entre 15 y 17 años asisten a clases en más de una docena de centros especiales establecidos por las autoridades locales en Leópolis.Oksana, de 16 años (i), y su instructora de medicina militar, Svitlana, durante clases de preparación militar en Leópolis, Ucrania. La adolescente logró avanzar a un entrenamiento más avanzado para civiles ofrecido por unidades del ejército ucraniano.
1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE

En un colegio electoral de la zona de la región de Donetsk controlada por Rusia, los votantes depositaban sus papeletas en una urna mientras un soldado ruso armado permanecía cerca observando.

Putin destacó la importancia de votar en las regiones

En un discurso pronunciado el miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó la importancia de que se celebren elecciones en esas regiones para la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento. Los residentes de esas zonas votarán para la Duma “por primera vez desde su reunificación con Rusia”.

Señaló que los soldados rusos que participan en los combates también votarán.

También se están celebrando elecciones en Crimea, la península del Mar Negro que fue anexionada ilegalmente por Moscú en 2014.

Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania.Una enfermera comprueba la temperatura de un bebé prematuro dentro de una incubadora de temperatura controlada en el centro perinatal regional de Zaporizhzhia.Los expertos afirman que las causas de los partos prematuros son complejas, pero el profundo estrés psicológico y físico que la guerra inflige a las mujeres embarazadas contribuye a ello. La delicada tarea de mantener con vida a los recién nacidos se ve aún más dificultada por el conflicto.
1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka

Las primeras elecciones a la Duma Estatal celebradas en tiempos de guerra tienen como objetivo consolidar el dominio político del Kremlin y poner de manifiesto el apoyo de la población a la guerra.

“Su elección y determinación demostrarán una vez más que millones de personas respaldan a nuestros combatientes, que somos un pueblo unido, unido por valores compartidos, la memoria histórica y el amor por la patria, y que nadie puede dividirnos ni intimidarnos, ni socavar nuestra soberanía y nuestro sistema político”, afirmó Putin.

Ucrania insta a otros países a no reconocer los resultados electorales

Las autoridades de Kiev calificaron de ilegal la votación en esos territorios e instaron a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales a no reconocer las elecciones. Advirtieron a los ucranianos de que participar en la organización de la votación podría acarrear responsabilidades penales.

Una coalición formada por nueve organizaciones ucranianas de derechos humanos ha instado a los residentes de los territorios controlados por Rusia a que no acudan a las urnas.

“Instamos a los residentes de los territorios ocupados temporalmente, ante todo, a que protejan sus vidas y su salud y velen por su propia seguridad”, afirmó la coalición en un comunicado. “La celebración de elecciones rusas en los territorios ocupados temporalmente constituye un intento de utilizar el proceso electoral para legitimar la ocupación rusa y el intento de anexión de territorios ucranianos”.

Pese al riesgo por la guerra de Rusia, los ucranianos llevaron a cabo una vigilia en el aniversario del desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. La conmemoración comenzó a la media noche en la ciudad de Slavutych, en memoria de los fallecidos y de los miles de personas que arriesgaron su vida al exponerse a la radiación para contener sus consecuencias.Unas 600,000 personas, a menudo denominadas los "liquidadores" de Chernóbil, fueron enviadas para combatir el incendio en la central nuclear y limpiar la peor parte de la contaminación.
1 / 12 | Chernóbil: a 40 años del peor accidente nuclear en la historia. Pese al riesgo por la guerra de Rusia, los ucranianos llevaron a cabo una vigilia en el aniversario del desastre en la planta nuclear de Chernóbil en 1986. - The Associated Press

El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand, afirmó que la votación en las regiones controladas por Rusia constituía “otra violación flagrante del Derecho internacional. La Unión Europea no reconoce, ni reconocerá jamás, ni la celebración de estas supuestas elecciones —elecciones fraudulentas— en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, ni sus resultados”.

Coacción para votar

Violeta Artemchuk, coordinadora del grupo de derechos humanos “Donbas SOS” y una de las firmantes de la declaración, afirmó que miembros de las comisiones electorales locales iban de casa en casa, escoltados por tropas rusas y agentes de seguridad, para obligar a la gente a votar.

Las autoridades designadas por Moscú ejercen presión sobre los residentes, amenazando con el despido a quienes trabajan en el sector público si no votan y condicionando el pago de las pensiones y otras prestaciones sociales a la participación, afirmó Artemchuk.

“Por ejemplo, si una persona con discapacidad o un pensionista depende de la asistencia social y no participa en la ‘votación’, podría ser incluida en una lista de personas consideradas ‘desleales’ a las llamadas autoridades y, posteriormente, verse privada de sus prestaciones o de la ayuda humanitaria”, afirmó.

Volodymyr Fesenko, analista político del Centro Penta, con sede en Kiev, subrayó que “las elecciones celebradas a punta de pistola son una farsa”.

“El mero hecho de que las elecciones se celebren en medio de bombardeos y ataques incesantes refleja la actitud del Kremlin hacia la población y el proceso electoral en los territorios ocupados”, declaró Fesenko a The Associated Press.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsRusiaUcrania
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 19 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: