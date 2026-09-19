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Monitoreo diario: Carraízo y La Plata lideran los aumentos en 11 reservas

Otros seis embalses registraron descensos y dos permanecieron sin cambios

19 de septiembre de 2026 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de Carraízo, otras reservas se mantienen en nivel de “seguridad”. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Por segundo día consecutivo, los embalses Carraízo, en Trujillo Alto, y La Plata, en Toa Alta, registraron este sábado nuevos aumentos en sus niveles, luego de las lluvias asociadas a la onda tropical que estuvo sobre la región durante los pasados días.

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De acuerdo con el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Carraízo experimentó un aumento de 16 centímetros, hasta ubicarse en 40.80 metros, aunque se mantiene dentro del nivel de “seguridad”. De alcanzar los 40.95 metros, el embalse entraría en la categoría de “desborde”.

Mientras, La Plata tuvo un incremento aún mayor, de 21 centímetros, y amaneció en 44.61 metros. El embalse continúa dentro del nivel de “ajustes operacionales” y regresaría a la categoría de “observación” si alcanza los 44.90 metros.

Niveles de los embalses.
Niveles de los embalses. (Captura)

En términos generales, 11 de las reservas monitoreadas aumentaron sus niveles, seis registraron descensos y dos permanecieron sin cambios.

Entre los embalses que se encuentran en nivel de “observación”, Cidra aumentó un centímetro y se ubicó en 400.54 metros, mientras Río Blanco subió seis centímetros, hasta 25.60 metros.

Fajardo, por su parte, aumentó 10 centímetros, hasta los 47.44 metros; Guayabal subió un centímetro, hasta 102.66 metros; y Loco ganó dos centímetros para ubicarse en 69.23 metros.

Además de Carraízo, otras reservas se mantienen en nivel de “seguridad”. Toa Vaca permaneció sin cambios en 147.15 metros, mientras Carite aumentó un centímetro hasta los 542.39 metros.

Patillas descendió cuatro centímetros, hasta 65.65 metros; Matrullas aumentó tres centímetros, hasta 734.89 metros; y Garzas bajó tres centímetros, hasta 736.07 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Asimismo, Guayo disminuyó tres centímetros y se ubicó en 442.93 metros, mientras Lucchetti registró uno de los mayores aumentos de la jornada, con 12 centímetros, hasta alcanzar los 171.29 metros.

Dos Bocas también mostró un incremento significativo de 13 centímetros, hasta 89.16 metros. Caonillas, en tanto, se mantuvo sin cambios en 251.82 metros.

Guajataca bajó dos centímetros, hasta 196.08 metros, y Cerrillos disminuyó tres centímetros, hasta los 167.11 metros.

Por otro lado, Guineo, que permanece en nivel de “desborde”, registró un descenso de dos centímetros y se ubicó en 902.43 metros.

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Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAA
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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