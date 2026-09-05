Cuerpo de Ingenieros otorga permiso para dragado en seco del embalse Carraízo

El Cuerpo de Ingenierios el Ejército de Estados Unidos (USACE) emitió un permiso de cinco años que permitirá al gobierno llevar a cabo el dragado en seco del embalse Carraízo.

La gobernadora Jenniffer González confirmó que el gobierno recibió el permiso mediante un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

“Acabamos de recibir los permisos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para poder hacer el dragado en seco, o la remoción de sedimento que se acumula a la orilla del embalse de Carraízo”, señaló González.

“Toda esa remoción de sedimento nos va a permitir ayudar a almacenar más agua en el embalse de Carraízo. Esta semana estuvimos en Gurabo, que es el área donde se almacena parte de esta agua. Pero, cuando fuimos, había llovido –gracias a Dios- y eso no nos permite, aunque ya teníamos las máquinas allí, entrar porque había agua”, añadió.

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La gobernadora explicó que, para realizar ese tipo de dragado en seco, es necesario el descenso de los niveles en el embalse para exponer las orillas sedimentadas y poder dragar la zona con la maquinaria especializada.

“Si hubiera un descenso, y quedara expuesto todo ese sedimento, ya las máquinas están allí y ya tenemos los permisos para poder hacer ese dragado en seco en la orilla, que nos permite recoger toda esa agua”, enfatizó.

González dijo que los permisos fueron otorgados por un periodo de cinco años, lo que permitiría realizar el dragado de manera expedita una vez desciendan los niveles de agua.

La mandataria recalcó, además, que no se prevé reactivar el plan de racionamiento para los abonados del embalse, ubicada entre Trujillo Alto y Gurabo.

Los abonados del embalse Carraízo estuvieron bajo un plan de racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto hasta el 2 de septiembre.

“Ojalá no tengamos que utilizarlo. En este momento tenemos agua, así que seguimos en pausa en el racionamiento, no se vuelve a activar el racionamiento para Carraízo, porque, gracias a Dios, los niveles están en observación, así que tenemos agua. Le pedimos a Dios que siga lloviendo para que las escorrentías sigan llenando el embalse”, concluyó.

A principios de agosto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que aprovecharía el descenso en el nivel del embalse Carraízo, provocado por la sequía, para realizar un dragado en seco con el que proyectaba retirar 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas y ganar espacio adicional en la represa.

En ese momento, la corporación pública anunció que los trabajos se encontraban en etapa de planificación junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).