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Cuerpo de Ingenieros otorga permiso para dragado en seco del embalse Carraízo

Jenniffer González indicó que el permiso estará vigente por los próximos cinco años

5 de septiembre de 2026 - 11:07 PM

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Los abonados del embalse Carraízo estuvieron bajo un plan de racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto hasta el 2 de septiembre. (Alejandro Granadillo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Cuerpo de Ingenierios el Ejército de Estados Unidos (USACE) emitió un permiso de cinco años que permitirá al gobierno llevar a cabo el dragado en seco del embalse Carraízo.

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La gobernadora Jenniffer González confirmó que el gobierno recibió el permiso mediante un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

“Acabamos de recibir los permisos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para poder hacer el dragado en seco, o la remoción de sedimento que se acumula a la orilla del embalse de Carraízo”, señaló González.

“Toda esa remoción de sedimento nos va a permitir ayudar a almacenar más agua en el embalse de Carraízo. Esta semana estuvimos en Gurabo, que es el área donde se almacena parte de esta agua. Pero, cuando fuimos, había llovido –gracias a Dios- y eso no nos permite, aunque ya teníamos las máquinas allí, entrar porque había agua”, añadió.

La gobernadora explicó que, para realizar ese tipo de dragado en seco, es necesario el descenso de los niveles en el embalse para exponer las orillas sedimentadas y poder dragar la zona con la maquinaria especializada.

“Si hubiera un descenso, y quedara expuesto todo ese sedimento, ya las máquinas están allí y ya tenemos los permisos para poder hacer ese dragado en seco en la orilla, que nos permite recoger toda esa agua”, enfatizó.

González dijo que los permisos fueron otorgados por un periodo de cinco años, lo que permitiría realizar el dragado de manera expedita una vez desciendan los niveles de agua.

La mandataria recalcó, además, que no se prevé reactivar el plan de racionamiento para los abonados del embalse, ubicada entre Trujillo Alto y Gurabo.

Los abonados del embalse Carraízo estuvieron bajo un plan de racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto hasta el 2 de septiembre.

“Ojalá no tengamos que utilizarlo. En este momento tenemos agua, así que seguimos en pausa en el racionamiento, no se vuelve a activar el racionamiento para Carraízo, porque, gracias a Dios, los niveles están en observación, así que tenemos agua. Le pedimos a Dios que siga lloviendo para que las escorrentías sigan llenando el embalse”, concluyó.

A principios de agosto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que aprovecharía el descenso en el nivel del embalse Carraízo, provocado por la sequía, para realizar un dragado en seco con el que proyectaba retirar 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas y ganar espacio adicional en la represa.

En ese momento, la corporación pública anunció que los trabajos se encontraban en etapa de planificación junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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