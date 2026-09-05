Causa para arresto contra conductor que presuntamente provocó la muerte de una mujer y dos menores en Canóvanas

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, encontró causa para arresto contra Yensuel Pizarro Morales por ocasionar un accidente de tránsito que resultó en la muerte de una madre y dos menores de edad, informó el Departamento de Justicia.

Pizarro Morales enfrenta cargos por la muerte de Angélica María Lebrón de Jesús, de 42 años; su hijo Jeyden Bermúdez Lebrón, de 14 años; y Kenny Yadiel Almonte Olea, de 16 años y amigo de Bermúdez Lebrón. El accidente ocurrió el 23 de noviembre de 2025 en Canóvanas.

El fiscal Luis Rafael Carrau Lebrón, de la Fiscalía de Carolina, formuló tres cargos por violaciones al Artículo 5.07(c) de la Ley de Vehículos y Tránsito tras, supuestamente, ocasionar las muertes de Lebrón de Jesús, Bermúdez Lebrón y Almonte Olea. Carrau Lebrón también formuló un cargo adicional bajo el Artículo 5.07(a), por imprudencia y/o negligencia al manejar un vehículo de motor.

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Varela Ríos encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $20,000. De momento, no se indicó si el imputado pagó la fianza. La vista preliminar se celebrará el 16 de septiembre.

Según la investigación, el 23 de noviembre pasado, Lebrón de Jesús acompañaba a su hijo y a su amigo mientras recaudaban fondos para un viaje deportivo de un equipo de baloncesto.

Pizarro Morales, quien conducía un automóvil por la misma vía, perdió el control del vehículo y los atropelló en la intersección de las carreteras PR-3 y PR-188, en Canóvanas.