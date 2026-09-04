Conductor muere tras perder el control de automóvil en el expreso PR-52 en Caguas
El auto se precipitó al área verde al costado de la vía
4 de septiembre de 2026 - 5:32 PM
4 de septiembre de 2026 - 5:32 PM
Un conductor murió en la tarde del viernes cuando perdió el control de su vehículo mientras transitaba por el expreso PR-52, a la altura de la urbanización Bairoa, en Caguas, informó la Policía.
El informe preliminar sostiene que el conductor de un auto Hyundai color blanco viajaba a la altura de los Mini Almacenes Bairoa, cuando se salió de la autopista, precipitándose hacia el área verde al costado de la carretera.
“Este resultó con heridas y laceraciones de gravedad que le causaron la muerte en la escena”, señaló la Policía en el informe.
Al momento, la Uniformada no ha identificado a la víctima.
Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas está a cargo de la pesquisa.
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