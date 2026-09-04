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Conductor muere tras perder el control de automóvil en el expreso PR-52 en Caguas

El auto se precipitó al área verde al costado de la vía

4 de septiembre de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Edgar Vázquez, de la División de Patrullas y Carreteras de Fajardo, asumió la investigación del accidente fatal.(Archivo)
La Policía, de momento, no ha identificado al conductor.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un conductor murió en la tarde del viernes cuando perdió el control de su vehículo mientras transitaba por el expreso PR-52, a la altura de la urbanización Bairoa, en Caguas, informó la Policía.

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El informe preliminar sostiene que el conductor de un auto Hyundai color blanco viajaba a la altura de los Mini Almacenes Bairoa, cuando se salió de la autopista, precipitándose hacia el área verde al costado de la carretera.

“Este resultó con heridas y laceraciones de gravedad que le causaron la muerte en la escena”, señaló la Policía en el informe.

Al momento, la Uniformada no ha identificado a la víctima.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoCaguasPolicía de Puerto RicoMuertesExpreso Luis A. Ferré
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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