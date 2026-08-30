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Salió expulsado: muere motociclista tras accidente en Bayamón

La víctima fue identificada como Bayron D. Cruz Báez

30 de agosto de 2026 - 5:24 PM

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El accidente fatal ocurrió a eso de la 1:36 a.m. (Archivo / GFR Media)
El motociclista murió en el acto debido a las lesiones sufridas, según la información provista por la Uniformada.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un motociclista murió este domingo tras salir expulsado de la motora que conducía durante un accidente ocurrido en la calle 7 de las Parcelas Sabana, en el barrio Dajaos, en Bayamón, informó la Policía.

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El fallecido fue identificado como Bayron D. Cruz Báez, quien conducía una motora marca Fengyuan Tank, del año 2024.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a Cruz Báez, quien había sufrido heridas de gravedad como consecuencia del impacto.

El motociclista murió en el acto debido a las lesiones sufridas, según la información provista por la Uniformada.

Las circunstancias en que ocurrió el accidente todavía se encuentran bajo investigación.

La agente Jomayra Bernald, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, quedó a cargo de la pesquisa junto con la fiscal Gretchen Pérez.

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