Salió expulsado: muere motociclista tras accidente en Bayamón

Un motociclista murió este domingo tras salir expulsado de la motora que conducía durante un accidente ocurrido en la calle 7 de las Parcelas Sabana, en el barrio Dajaos, en Bayamón, informó la Policía.

El fallecido fue identificado como Bayron D. Cruz Báez, quien conducía una motora marca Fengyuan Tank, del año 2024.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente. Al llegar a la escena, los agentes localizaron a Cruz Báez, quien había sufrido heridas de gravedad como consecuencia del impacto.

El motociclista murió en el acto debido a las lesiones sufridas, según la información provista por la Uniformada.

Las circunstancias en que ocurrió el accidente todavía se encuentran bajo investigación.