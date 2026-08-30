Hiram Torres Montalvo formalizará este lunes su candidatura a la alcaldía de Cataño

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, formalizará mañana, lunes, su aspiración a la alcaldía de Cataño.

“Durante el día de mañana, lunes, 31 de agosto, el licenciado Hiram Torres Montalvo estará radicando su candidatura de manera oficial para la vacante en la alcaldía del municipio de Cataño. Por el momento, no se emitirán más expresiones, hasta tanto se haga la radicación de manera oficial”, dijo este domingo su portavoz de prensa, Christopher Domenech.

Pese a un pedido de entrevista, se informó que el secretario del DACO no estaría disponible. Tampoco se informó dónde hará el anuncio ni a qué hora.

Torres Montalvo abrió la semana pasada un comité de campaña ante la Oficina del Contralor Electoral bajo el nombre de “Comité Amigos Hiram Torres y el Nuevo Cataño”.

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Además, en una entrevista televisiva (Telemundo), dijo que era “el momento” de dar un paso al frente.

“Pongo a su disposición mis credenciales, mi experiencia, mi hoja de servicio público y la empresa privada”, manifestó el abogado de 44 años, quien bajo el gobierno de Jenniffer González también se desempeñó como secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

La convocatoria para llenar la vacante de la alcaldía, tras la muerte de Julio Alicea Vasallo, abre este lunes, a las 8:00 a.m., y cierra el 4 de septiembre, al mediodía, informó hace unos días el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

El comisionado electoral también ha dicho que han mostrado interés o recogido documentos para aspirar al cargo Bethzaida Rodríguez Torres (viuda de Alicea Vasallo), Félix Matías Rodríguez, Fernando Cintrón Mercado y Rafael Canino Torres. Dijo que el viernes también buscó documentos José Rodríguez Ocaña.

Según Vega Borges, Torres Montalvo no tiene por qué renunciar a la jefatura del DACO, por entender que el Artículo 7.2 (5) (c) del Código Electoral debe interpretarse como que solo deben dimitir funcionarios que aspiran a cargos que deben llenarse en un término mayor de 30 días.

El referido artículo establece que “todo aspirante o candidato a un cargo electivo que se desempeñe como jefe, autoridad nominadora, o director regional de una agencia, departamento, dependencia gubernamental o corporación pública en la Rama Ejecutiva, incluyendo cualquier secretario, asesor o funcionario que ocupe una posición de confianza que formule política pública adscrito a la Oficina del Gobernador, excepto el gobernador, deberá presentar su renuncia a dicho cargo 30 días antes de presentar su candidatura o la intención de candidatura a un cargo público electivo”.

La elección especial del PNP por la alcaldía de Cataño está pautada para el domingo, 27 de septiembre.