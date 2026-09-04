Donald Trump desata polémica al decir que México solo tiene “tamales picantes y tomates” para ofrecer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates”, aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump se refirió a su vecino del sur mientras respondía preguntas de periodistas en el Despacho Oval sobre su amenaza de cortar el comercio con las naciones que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195,000 millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Es decir (tienen) tamales picantes, tomates, un par de cosas... pero, básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos”, afirmó.

El mandatario insistió en que Estados Unidos posee todos los recursos necesarios: “Tenemos petróleo, lo tenemos todo”, dijo.

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También presumió de su buena relación con Sheinbaum y aseguró que no piensa romper los lazos comerciales históricos con México.

1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi 1 / 14 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. Morteza Akhoondi Compartir

“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho”, agregó.

El republicano aludió además a la tensión entre Estados Unidos y Canadá, avivada por la ruptura del diálogo comercial bilateral, la imposición de gravámenes estadounidenses del 50 % sobre 20,000 millones de dólares en productos canadienses y la respuesta de Ottawa con aranceles similares, que entrarán en vigor la semana próxima.

Esta situación pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por los tres países norteamericanos en 2018, uno de los principales marcos de la relación económica bilateral entre México y Estados Unidos.

El pasado martes la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Washington ha tenido “sus dificultades”, confía en alcanzar un “entendimiento” en las áreas de seguridad y comercio.

“En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento”, afirmó Sheinbaum desde el Palacio Nacional.

La ronda comercial más reciente de revisión del T-MEC se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros temas como seguridad económica.