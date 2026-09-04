Radican cargos a exempleado bancario por apropiarse de más de $29,000 de adulto mayor en Bayamón

El juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Gadiel J. Rosario Alvarado, un exempleado bancario imputado de apropiarse de $29,806 de un adulto mayor de 71 años.

En la vista de Regla 6, el togado examinó la prueba presentada por la fiscal María T. Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, y fijó una fianza de $30,000.

La Policía de Puerto Rico confirmó que Rosario Alvarado, de 38 años y residente de Bayamón, prestó la fianza impuesta mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y un fiador privado.

La Uniformada reveló en un informe preliminar que una investigación interna del banco descubrió que, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, el imputado presuntamente aprovechó el acceso que tenía como empleado para extraer el dinero de la cuenta del adulto mayor y realizar pagos a su tarjeta de crédito.

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El banco refirió los hallazgos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude contra Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.

Por estos hechos, la Fiscalía de Bayamón presentó tres cargos contra Rosario Alvarado por fraude, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada, en violación de los artículos 202(b), 127-A y 182 del Código Penal de Puerto Rico.

Gadiel J. Rosario Alvarado enfrenta varios cargos por el presunto esquema de fraude. (suministrada)

“Los adultos mayores tienen derecho a manejar sus bienes y recursos económicos con seguridad y sin temor a que alguien se aproveche de su información o del acceso que pueda tener a esta”, expresó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

“Este tipo de conducta afecta no solo su patrimonio, sino también la tranquilidad y la confianza que deben tener al realizar sus gestiones financieras. Continuaremos atendiendo con rigor cualquier esquema dirigido a privarlos de los recursos que les pertenecen y procurando que quienes incurran en estas prácticas respondan ante la ley”, puntualizó Gómez Torres.