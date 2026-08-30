Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de agosto de 2026
88°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Choca contra un carro, una verja y un árbol: Policía reporta accidente fatal de septuagenaria en Mayagüez

El informe indica que la conductora impactó inicialmente un auto en el que transitaba un hombre de 75 años

30 de agosto de 2026 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este sábado, la Policía había reportado 155 fallecimientos en accidentes de tránsito, 21 menos que los 176 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó un accidente vehicular de carácter fatal poco después del mediodía de ayer, sábado, en Mayagüez.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según el teniente Jason Reyes, director de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, “como resultado de este choque falleció una septuagenaria” y que “se activó el protocolo correspondiente”.

Explicó que “la conductora del vehículo Kia Seltos color azul año 2023, Emma Iris Rodríguez Gaspar, de 79 años, transitaba por la carretera PR-349 al llegar al Km 4.7 del barrio Cerro Las Mesas de Mayagüez esta invadió el carril contrario impactando al vehículo Mazda B2300 (Pick-Up) color blanca año 2002 conducida” por un hombre de 75 años.

Agregó que, acto seguido, “cae nuevamente en su carril saliendo del mismo e impactando una verja de metal de una residencia y a su vez un árbol recibiendo heridas y siendo llevada al Hospital Bella Vista, donde falleció”.

El caso es investigado por el agente Juan Berrocales, de la División Patrulla Carreteras, junto con al agente Jorge Lliteras, de la División de Servicios Técnicos, y la fiscal Mayleen Ramos.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 155 fallecimientos en accidentes de tránsito, 21 menos que los 176 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentesAccidentes de TránsitoMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: