Choca contra un carro, una verja y un árbol: Policía reporta accidente fatal de septuagenaria en Mayagüez
El informe indica que la conductora impactó inicialmente un auto en el que transitaba un hombre de 75 años
30 de agosto de 2026 - 10:03 AM
30 de agosto de 2026 - 10:03 AM
La Policía reportó un accidente vehicular de carácter fatal poco después del mediodía de ayer, sábado, en Mayagüez.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según el teniente Jason Reyes, director de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez, “como resultado de este choque falleció una septuagenaria” y que “se activó el protocolo correspondiente”.
Explicó que “la conductora del vehículo Kia Seltos color azul año 2023, Emma Iris Rodríguez Gaspar, de 79 años, transitaba por la carretera PR-349 al llegar al Km 4.7 del barrio Cerro Las Mesas de Mayagüez esta invadió el carril contrario impactando al vehículo Mazda B2300 (Pick-Up) color blanca año 2002 conducida” por un hombre de 75 años.
Agregó que, acto seguido, “cae nuevamente en su carril saliendo del mismo e impactando una verja de metal de una residencia y a su vez un árbol recibiendo heridas y siendo llevada al Hospital Bella Vista, donde falleció”.
El caso es investigado por el agente Juan Berrocales, de la División Patrulla Carreteras, junto con al agente Jorge Lliteras, de la División de Servicios Técnicos, y la fiscal Mayleen Ramos.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 155 fallecimientos en accidentes de tránsito, 21 menos que los 176 registrados a la misma fecha en el 2025.
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