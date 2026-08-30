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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer resulta herida de bala mientras conducía auto con un infante a bordo en Caguas

La Policía informó que en el vehículo también había una pasajera de 20 años

30 de agosto de 2026 - 9:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas se encuentran a cargo de la pesquisa.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 41 años fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Caguas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 10:40 p.m., cerca de la entrada de la urbanización Villa Sauri, ubicada en la carretera PR-765, del barrio Borinquen Atravesada.

Según la investigación preliminar, la perjudicada alegó que mientras transitaba por el lugar en compañía de otra mujer de 20 años y una menor de un año de nacida, “alguien desde un vehículo en movimiento realizó varios disparos”.

La conductora resultó “con heridas de bala en el cuello y brazo derecho”, agregó el informe policiaco.

La víctima fue atendida en un hospital de la zona, pero al momento no fue informada su condición, mientras que no se informó que alguien más resultara con heridas físicas.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas se encuentran a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCaguasHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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