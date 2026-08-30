Mujer resulta herida de bala mientras conducía auto con un infante a bordo en Caguas

Una mujer de 41 años fue herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:40 p.m., cerca de la entrada de la urbanización Villa Sauri, ubicada en la carretera PR-765, del barrio Borinquen Atravesada.

Según la investigación preliminar, la perjudicada alegó que mientras transitaba por el lugar en compañía de otra mujer de 20 años y una menor de un año de nacida, “alguien desde un vehículo en movimiento realizó varios disparos”.

La conductora resultó “con heridas de bala en el cuello y brazo derecho”, agregó el informe policiaco.

La víctima fue atendida en un hospital de la zona, pero al momento no fue informada su condición, mientras que no se informó que alguien más resultara con heridas físicas.