Fallece a sus 89 años el abogado Luis F. Abreu Elías

El licenciado Luis F. Abreu Elías, quien ocupó cargos importantes en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y quien representó al activista independentista Filiberto Ojeda Ríos en múltiples casos de alto perfil, falleció este viernes, confirmaron tanto el CAAPR como familiares.

Abreu Elías tenía 89 años.

El CAAPR publicó, en su cuenta de Facebook, un mensaje en la que exaltó la vida y trayectoria de Abreu Elías, conocido por el apodo de “Willie”.

“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico lamenta profundamente el fallecimiento del Lcdo. Luis F. Abreu Elías”, señaló la organización en el escrito.

“Durante más de cuatro décadas, ejerció la abogacía con firmeza y valentía, particularmente en la defensa de los derechos civiles, de personas acusadas de delito, y de causas vinculadas con la realidad política de Puerto Rico y la búsqueda de la libertad. Fue, además, mentor y modelo para compañeros y compañeras; autor del libro Buscando justicia contra viento y marea, en el que compartió sus experiencias y aprendizajes en el ejercicio del Derecho”, enfatizó el CAAPR.

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Madeline Ramírez, portavoz del CAAPR, confirmó a El Nuevo Día el deceso de Abreu Elías.

El CAAPR resaltó que Abreu Elías fue recipiente, en 2019, de la Medalla Gilberto Concepción de Gracia, en reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso.

“Hoy despedimos a un compañero profundamente comprometido con la justicia y con nuestro país, con el compromiso de honrar su ejemplo de entrega. Extendemos el abrazo solidario a Zenaida Arias y a su hijo, el licenciado Fernando L. Abreu Arias. Descanse en paz”, enfatizó la organización.

Por otra parte, José Luis “Fofé” Abreu, sobrino de Abreu Elías y vocalista de la agrupación de rock Circo, publicó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje en honor a su tío Willy.

“Misión cumplida para mi tío, el Licenciado Luis F. Abreu Elías, a.k.a. Tío Willy. Conocido en nuestra historia de país como gran defensor de la independencia puertorriqueña”, sostuvo el artista en su publicación.