Bomberos extinguen en un 95% el incendio forestal en los terrenos del Jardín Botánico de Río Piedras

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos extinguió en un 95 por ciento un segundo incendio forestal reportado, cerca del mediodía de hoy, viernes, en los terrenos del Jardín Botánico en Río Piedras.

La portavoz del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, confirmó a El Nuevo Día que unidades permanecen en la escena para apagar los focos que restan, continuar con las labores de enfriamiento y para monitorear la zona.

“Los bomberos lograron extinguir el 95% del incendio forestal, pero aún quedan pequeños focos calientes que no representan peligro. Como quiera, personal del Negociado de Bomberos y de Manejo de Emergencias (de San Juan) permanecen en la zona monitoreando la situación”, indicó Rosario, quien añadió que no se han reportado incendios adicionales en el lugar.

De momento, el Cuerpo de Bomberos no ofreció información en cuanto a los daños provocados en el Jardín Botánico. No se reportaron personas heridas.

PUBLICIDAD

Rosario indicó, en la tarde, que las unidades controlaron el incendio, y que trabajaban en extinguirlo.

Rosario añadió que el incendio de esta tarde ocurrió en la misma zona donde otro incendio forestal fue registrado el 21 de agosto, y que tomó aproximadamente ocho horas en ser extinguido en su totalidad.

Efectivos de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan también colaboran en las labores de extinción.

Poco después de mediodía, se divisó una columna de humo que salía de los terrenos. Inmediatamente, personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió la situación, según indicó la agencia en una publicación en Facebook.

“Bomberos trabajan en la extinción de un fuego forestal reportado esta tarde en los terrenos del Jardín Botánico de la UPR en Río Piedras. Personal de OMME San Juan en la escena con camiones cisterna. (La) Policía de Puerto Rico también (está) en el lugar. Al momento no se reportan heridos”, señaló la agencia en la publicación.

El incendio ocurrió a solo 11 días de registrarse otro siniestro en el lugar que consumió unas 20 cuerdas de terreno.

Residentes de zonas cercanas, como la urbanización University Gardens, reportaron a El Nuevo Día que el fuego “está llegando a una parte de Villa Nevarez”.

“Se oyen como explosiones y muchas sirenas de bomberos. No aguanto el ardor de ojos y alergia”, escribió a este diario una residente de esa comunidad, aledaña a los terrenos del Jardín Botánico.

No hay desalojo

El director dela OMME de San Juan, Carlos Acevedo, indicó, en declaraciones escritas, que personal del municipio exhortó a las familias en la urbanización Villa Nevarez afectadas por el humo a moverse temporalmente a hogares de familiares hasta que los Bomberos extinguieran el incendio.

PUBLICIDAD

“No se está llevando a cabo un desalojo en Villa Nevarez. Debido a la fuerte concentración de humo, estamos recomendando, como medida preventiva, que los residentes cuyas viviendas estén siendo afectadas se trasladen temporalmente a un lugar seguro, especialmente si hay adultos mayores, menores de edad o personas con condiciones respiratorias”, indicó Acevedo el escrito provisto por el Municipio de San Juan.

“Quienes permanezcan en sus hogares deben mantener cerradas las puertas y ventanas y encender el aire acondicionado, de tenerlo disponible, para reducir la entrada de humo. Las labores para atender y extinguir completamente el incendio podrían prolongarse durante aproximadamente tres horas adicionales”, añadió.

Posteriormente, el Municipio emitía un aviso importante para los residentes de zonas cercanas al Jardín Botánico de Río Piedras en la que informó sobre la habilitación de un centro de apoyo para recibir a las familias afectadas.

El ayuntamiento habilitó el Centro de Actividades y Servicios Múltiples Buen Consejo, en la calle Colón con la esquina Vallejo, #1000, para este propósito.

“Ante la fuerte presencia de humo provocada por el incendio en el Jardín Botánico, habilitamos un centro de apoyo para las familias de Villa Nevárez que necesiten permanecer en un espacio seguro”, indicó el Municipio en su cuenta de Facebook.