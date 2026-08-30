Bomberos extinguen incendio forestal que se desató en Arroyo

Según la oficina de comunicaciones de la agencia, el incendio de grandes proporciones fue controlado anoche, seguido por rondas preventivas por las unidades.

El siniestro fue anunciado por el Municipio de Arroyo ayer, con cenizas llegando tan lejos como Guayama y Salinas, según publicaciones de ciudadanos en las redes sociales.

El alcalde Eric Bachier divulgó imágenes de personal de distintas agencias colaborando en el esfuerzo para detener las llamas.