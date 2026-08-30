Bomberos extinguen incendio forestal que se desató en Arroyo
Múltiples funcionarios de distintas agencias colaboraron durante el día de ayer para hacerle frente a las llamas
30 de agosto de 2026 - 11:49 AM
30 de agosto de 2026 - 11:49 AM
El Negociado de Bomberos de Puerto Rico informó que un fuego forestal reportado ayer, sábado, en Arroyo fue extinguido.
Según la oficina de comunicaciones de la agencia, el incendio de grandes proporciones fue controlado anoche, seguido por rondas preventivas por las unidades.
El siniestro fue anunciado por el Municipio de Arroyo ayer, con cenizas llegando tan lejos como Guayama y Salinas, según publicaciones de ciudadanos en las redes sociales.
El alcalde Eric Bachier divulgó imágenes de personal de distintas agencias colaborando en el esfuerzo para detener las llamas.
El sur de Puerto Rico ha estado bajo condiciones de sequía y múltiples incendios forestales se ha reportado recientemente en distintos municipios del área.
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