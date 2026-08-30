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Bomberos extinguen incendio forestal que se desató en Arroyo

Múltiples funcionarios de distintas agencias colaboraron durante el día de ayer para hacerle frente a las llamas

30 de agosto de 2026 - 11:49 AM

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Un incendio forestal afectó al municipio ayer sábado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Negociado de Bomberos de Puerto Rico informó que un fuego forestal reportado ayer, sábado, en Arroyo fue extinguido.

Según la oficina de comunicaciones de la agencia, el incendio de grandes proporciones fue controlado anoche, seguido por rondas preventivas por las unidades.

El siniestro fue anunciado por el Municipio de Arroyo ayer, con cenizas llegando tan lejos como Guayama y Salinas, según publicaciones de ciudadanos en las redes sociales.

El alcalde Eric Bachier divulgó imágenes de personal de distintas agencias colaborando en el esfuerzo para detener las llamas.

El sur de Puerto Rico ha estado bajo condiciones de sequía y múltiples incendios forestales se ha reportado recientemente en distintos municipios del área.

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Breaking NewsIncendio forestalArroyoPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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