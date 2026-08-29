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Bomberos combaten incendio forestal cerca del balneario de Arroyo

El humo generado también afecta a sectores de Guayama y Salinas

29 de agosto de 2026 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Municipio de Arroyo exhortó a los ciudadanos a ejercer precaución. (Gobierno Municipal de Arroyo )
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos intenta extinguir un incendio forestal registrado este sábado en una zona de maleza cercana al balneario de Arroyo.

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El Municipio de Arroyo alertó, mediante una publicación en sus redes sociales, que el humo generado por el siniestro afecta a sectores de Arroyo y de Guayama, mientras también se han recibido reportes de su presencia en Salinas.

Según el ayuntamiento, los bomberos advirtieron que el incendio podría continuar propagándose debido a la dificultad para acceder al área y exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución.

La agencia informó que el fuego comenzó a las 12:20 p.m. y que efectivos continúan trabajando para extinguirlo.

Bomberos de Arroyo permanecen en el lugar, mientras personal forestal de Juncos se uniría a las labores de extinción.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió sobre un alto riesgo de propagación de incendios forestales durante este sábado y exhortó a la ciudadanía a evitar realizar quemas y arrojar colillas de cigarrillos que pudieran provocar un fuego.

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Breaking NewsIncendios forestalesBomberos de Puerto RicoArroyoGuayamaFuegoSalinasServicio Nacional de Meteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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