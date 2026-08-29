Bomberos combaten incendio forestal cerca del balneario de Arroyo
El humo generado también afecta a sectores de Guayama y Salinas
29 de agosto de 2026 - 4:22 PM
29 de agosto de 2026 - 4:22 PM
Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos intenta extinguir un incendio forestal registrado este sábado en una zona de maleza cercana al balneario de Arroyo.
El Municipio de Arroyo alertó, mediante una publicación en sus redes sociales, que el humo generado por el siniestro afecta a sectores de Arroyo y de Guayama, mientras también se han recibido reportes de su presencia en Salinas.
Según el ayuntamiento, los bomberos advirtieron que el incendio podría continuar propagándose debido a la dificultad para acceder al área y exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución.
La agencia informó que el fuego comenzó a las 12:20 p.m. y que efectivos continúan trabajando para extinguirlo.
Bomberos de Arroyo permanecen en el lugar, mientras personal forestal de Juncos se uniría a las labores de extinción.
Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió sobre un alto riesgo de propagación de incendios forestales durante este sábado y exhortó a la ciudadanía a evitar realizar quemas y arrojar colillas de cigarrillos que pudieran provocar un fuego.
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