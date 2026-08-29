Bomberos combaten incendio forestal cerca del balneario de Arroyo

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos intenta extinguir un incendio forestal registrado este sábado en una zona de maleza cercana al balneario de Arroyo.

El Municipio de Arroyo alertó, mediante una publicación en sus redes sociales, que el humo generado por el siniestro afecta a sectores de Arroyo y de Guayama, mientras también se han recibido reportes de su presencia en Salinas.

Según el ayuntamiento, los bomberos advirtieron que el incendio podría continuar propagándose debido a la dificultad para acceder al área y exhortaron a la ciudadanía a ejercer precaución.

La agencia informó que el fuego comenzó a las 12:20 p.m. y que efectivos continúan trabajando para extinguirlo.

Bomberos de Arroyo permanecen en el lugar, mientras personal forestal de Juncos se uniría a las labores de extinción.

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