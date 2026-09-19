Ataque con cuchillo a un camionero sij en Wyoming aviva el temor en la comunidad

FORT COLLINS, Colorado — El apuñalamiento de un camionero en un área de descanso apartada de Wyoming tenía en vilo el viernes a la comunidad sij de Estados Unidos, en un contexto de creciente hostilidad antiinmigrante contra esta comunidad y, en particular, contra sus camioneros.

Según los documentos judiciales, la víctima, de confesión sij, fue atacada por la espalda la madrugada del domingo mientras se encontraba en los aseos del área de servicio de Bitter Creek, en la Interestatal 80, a medio camino entre Cheyenne y Salt Lake City. Sufrió puñaladas en el cuello y el pecho, así como más de una docena de cortes, pero sobrevivió.

Aunque la Policía afirma que se desconoce el motivo, el ataque se produjo después de que varios accidentes mortales en los que se vieron implicados camioneros sijs dieran lugar a un debate sobre los requisitos para obtener el permiso de conducir comercial, lo que desencadenó una oleada de odio hacia los sijs como colectivo, según afirmaron los líderes de la comunidad.

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El sentimiento antisij ha sido especialmente intenso en los foros de camioneros, según ha afirmado Harsimran Singh, un sij del sector del transporte por carretera y director general de Gillson Trucking en Stockton (California).

“Llevo aquí más de 25 años”, dijo Singh. “Nunca antes había sentido este tipo de odio”.

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La Policía seguía investigando qué motivó el ataque ocurrido en Wyoming, perpetrado por un hombre que salió del área de descanso al volante de un camión con remolque, según declaró Jeff Sheaman, portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Sweetwater.

“No tenemos ningún motivo”, afirmó Sheaman.

Al parecer, la víctima declaró a la Policía que estaba intentando ir al baño cuando fue atacado por la espalda. Según la declaración jurada de la policía presentada en el caso, afirmó que empujó al agresor y que, en un primer momento, no vio el cuchillo.

En cuestión de horas, la policía detuvo a Andrew Kris Bzdak en el cercano condado de Carbon, en Wyoming. Según la declaración jurada, una familia que se encontraba en el área de descanso y que oyó el ataque supuestamente siguió la furgoneta de Bzdak hasta la autopista y avisó a la Policía para que les ayudara a localizarlo.

Un vídeo grabado desde un camión en el área de descanso mostraba a la víctima entrando tranquilamente en el baño, seguida por un hombre que, según la policía, era Bzdak. Poco después, Bzdak fue supuestamente grabado saliendo corriendo del baño, seguido por la víctima, herida y tambaleándose, que se cayó al menos una vez, según la declaración jurada.

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Bzdak seguía detenido el viernes en Rock Springs, con una fianza de un millón de dólares, acusado de intento de asesinato, un delito que en Wyoming se castiga con hasta cadena perpetua. La comparecencia inicial estaba prevista para el jueves.

No se respondió de inmediato a un mensaje de voz dejado en una dirección de Bzdak en Catawissa, Pensilvania, ni tampoco a un mensaje de voz que se le dejó en la cárcel ni a su abogado de oficio de Wyoming, Gary Arnell.

Aunque no había un motivo evidente, el ataque resultó inquietante para los sijs, cuya población ronda los 750,000 en Estados Unidos. Muchos de ellos viven en California.

Los hombres sij llevan barba, el pelo largo y turbante, y muchos trabajan como camioneros. Las organizaciones que defienden sus derechos estiman que al menos 150,000 camioneros sij trabajan en Estados Unidos.

En agosto de 2025, las autoridades afirmaron que un giro en U realizado por un camionero sij en una autopista de peaje de Florida provocó un accidente en el que fallecieron tres personas. El accidente dio lugar a investigaciones, así como a denuncias sobre el acoso sufrido por los camioneros sijs.

El pasado mes de octubre, un camionero sij acusado de conducir bajo los efectos de las drogas provocó un accidente con incendio en el que fallecieron tres personas, según informaron las autoridades.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., ambos conductores se encontraban en el país de forma irregular; Singh, el director general de la empresa de transportes, culpó a dicho departamento de avivar el odio contra los inmigrantes con publicaciones en las redes sociales.

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Una de esas publicaciones, que ya ha sido eliminada, mostraba a un hombre de piel oscura y barba, junto a la leyenda: “Fuera de nuestras carreteras, no sabes conducir, señor Singh”. Los responsables del DHS han afirmado que la publicación se refería específicamente al conductor implicado en el accidente de Florida. Sin embargo, los representantes de la comunidad sij han señalado que un gran número de sijs —más de 100,000 en EE. UU. y millones en todo el mundo— tienen el apellido Singh.

Independientemente de cuál haya sido el motivo del ataque, resulta difícil desvincular el delito del racismo hacia los sijs, afirmó Jasjit Singh, director de servicios jurídicos de la asociación de la comunidad sij “Jakara Movement” y representante de la víctima.

“Estábamos dando mucho que hablar con este tema”, dijo Jasjit Singh. “Así es como se siente la comunidad. Hasta que no nos pase algo realmente grave, en realidad no va a pasar nada”.

La víctima se dirigía a casa el viernes tras pasar cinco días en un hospital de Casper y espera volver a atravesar Wyoming en su camioneta, según ha declarado Jasjit Singh.

Sin embargo, Harsimran Singh, director general de la empresa de transporte, también seguía mostrando su preocupación.

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