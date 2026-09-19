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Costo de la guerra con Irán para Estados Unidos sube a $43,600 millones

El nuevo desglose también mostró que las fuerzas armadas estadounidenses siguen empleando municiones costosas

19 de septiembre de 2026 - 10:46 PM

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El costo financiero es solo una medida del impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán. (Morteza Akhoondi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El precio que está pagando el ejército de Estados Unidos por la guerra con Irán ha aumentado a $43,600 millones hasta el 3 de septiembre, según una nueva estimación entregada esta semana a los legisladores.

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La cifra del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en Oriente Medio, ofrece el costo más actualizado del conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero. Un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso publicado el martes indicaba que la guerra había costado $38,000 millones hasta el 1 de agosto y que seguirá acumulando gastos de alrededor de $3,000 millones al mes, dependiendo de la intensidad del conflicto.

El nuevo desglose, al que tuvo acceso The Associated Press y de cual informó antes Punchbowl News, también mostró que las fuerzas armadas estadounidenses siguen empleando municiones costosas. Los costos de armamento aumentaron en más de $6,000 millones en poco más de un mes, al pasar de los $21,700 millones consignados en el informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso a los $28,100 millones en la estimación del Comando Central de Estados Unidos.

El costo financiero es solo una medida del impacto de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que también está afectando los precios del petróleo y el mercado bursátil, y ha provocado muertes y lesiones entre las tropas estadounidenses. Los costos políticos se medirán en las elecciones legislativas de noviembre, donde los republicanos enfrentan vientos en contra debido a la impopularidad de la guerra.

El desglose escrito en una página que el ejército de Estados Unidos envió al Congreso incluye costos por la operación de buques de guerra, aviones y bases, así como por pérdidas de equipo y apoyo médico para las tropas. Las bajas contabilizadas por el Pentágono incluyen 18 muertos y más de 830 heridos, según el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa.

El informe no incluye los daños a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio, que la República Islámica ha atacado con misiles balísticos y drones. Un informe del inspector general del Pentágono publicado el lunes señaló que los ataques iraníes han dañado y destruido cientos de edificios y otras estructuras en bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania.

En el nuevo informe al Congreso, la cifra correspondiente a municiones fue, por mucho, la más alta, al representar bastante más de la mitad de todos los costos. Las armas avanzadas con mayor demanda han sido los interceptores de misiles, como los lanzados por los sistemas Patriot y THAAD del Ejército.

La reducción de las reservas de armas también ha generado alarma en Europa, donde funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN han dicho a la AP que existe una escasez “más que crítica” de interceptores de misiles. Arabia Saudí también se está quedando sin interceptores y ha recurrido a aliados regionales y occidentales en busca de ayuda, mientras se prolonga su enfrentamiento con los rebeldes de Yemen.

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