Cámara federal aprueba amplio paquete de sanciones contra Rusia y lo envía a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un amplio paquete de sanciones dirigidas contra funcionarios rusos y pilares fundamentales de su economía, en un intento de los legisladores por privar al presidente Vladímir Putin de los recursos financieros necesarios para librar la guerra contra Ucrania.

El proyecto de ley lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quien dedicó más de un año a negociarlo. La medida fue aprobada por 262 votos a favor y 159 en contra y ahora pasa al presidente Donald Trump para que la promulgue como ley.

La legislación supone la iniciativa más ambiciosa para apoyar a Ucrania desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y pondría fin a casi dos años de relativo estancamiento en esta cuestión tras el paquete de ayuda de emergencia de 2024. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, había presionado para que se aprobara el proyecto de ley y dirigió un llamamiento directo a los senadores poco antes de que lo aprobaran el mes pasado.

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La medida impone sanciones a funcionarios rusos, bancos y una flota “en la sombra” de petroleros que mantiene el flujo de energía rusa. Asimismo, ordena a Trump que imponga aranceles de hasta 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural ruso, con la excepción de aquellos países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y hayan adoptado medidas significativas para reducir dichas importaciones.

“Estos países deben decidir si van a seguir apoyando la agresión de Putin”, afirmó el representante Michael McCaul, republicano por Texas.

Los demócratas están divididos respecto a la legislación

Los defensores de la medida afirmaron que las disposiciones arancelarias tienen como objetivo disuadir a China y a India de adquirir energía rusa, pero los detractores del proyecto de ley expresaron su temor a que Trump utilice la legislación para atacar a aliados de la Unión Europea y de otros lugares. Advertían de que los estadounidenses acabarían pagando el precio de dichos aranceles a través de un aumento de los precios en las cajas registradoras.

“Este presidente siempre ha dicho que le encantan los aranceles”, afirmó el representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York. “Y conocemos su historial en lo que respecta a los aranceles que ha impuesto a nuestros aliados europeos y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Los demócratas se mostraron divididos respecto al proyecto de ley, a pesar del apoyo abrumador que recibió en el grupo parlamentario la ayuda a Ucrania. El representante Steny Hoyer, demócrata por Maryland, dijo a sus colegas que no pueden controlar lo que hace el presidente, pero que sí pueden alzar la voz y manifestar cuál es su postura respecto a la guerra.

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“Si no conseguimos que se apruebe este proyecto de ley, habrá vítores en el Kremlin y lágrimas en Kiev”, afirmó Hoyer.

Sin embargo, el representante Don Beyer, demócrata por Virginia, pronosticó que quienes apoyan a Ucrania acabarían lamentando haber votado a favor del proyecto de ley.

“Sí, podrán decir ‘apoyamos a Ucrania’ justo después de lo ocurrido”, afirmó Beyer. “Pero cuando Donald Trump imponga nuevos aranceles a nuestros aliados y levante las sanciones a Rusia, la victoria propagandística de Putin será duradera y el daño quedará consagrado en la legislación estadounidense”.

El líder demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York, al manifestarse en contra del proyecto de ley, afirmó que los demócratas seguirían apoyando al pueblo ucraniano hasta alcanzar la victoria, “pero este proyecto de ley no ofrece una vía para garantizarla”.

En total, 58 demócratas se distanciaron de Jeffries y votaron a favor del proyecto de ley, mientras que 152 votaron en contra. Entre los republicanos, 203 votaron a favor y siete en contra.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, se felicitó por el resultado de la votación y destacó las competencias adicionales en materia de aranceles que otorga al presidente.

“Durante demasiado tiempo, Putin ha financiado esta guerra devastadora con dinero y recursos procedentes de países dispuestos a hacer la vista gorda, y hoy eso se acaba”, afirmó Johnson.

Conseguir que Trump se sumara a la iniciativa ha sido un proceso largo

El Congreso ha tenido dificultades para garantizar el flujo de fondos y municiones estadounidenses a Ucrania, a medida que ha ido disminuyendo el apoyo de los republicanos a destinar miles de millones de dólares más a esta causa. Trump solía burlarse de la ayuda a Ucrania durante su campaña para la Casa Blanca e insistía en que, si resultaba elegido, pondría fin rápidamente a la guerra desencadenada por la invasión de Moscú en febrero de 2022.

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Graham tardó prácticamente un año entero en convencer a Trump de que respaldara el paquete de sanciones contra Rusia. Finalmente, Trump dio su visto bueno al proyecto de ley después de que se incluyera su propuesta de prorrogar por cinco años las sanciones vigentes contra Irán. Los republicanos que intervinieron en el pleno de la Cámara de Representantes antes de la votación del miércoles mostraron un apoyo abrumador al paquete de medidas.

El representante French Hill, republicano por Arkansas, reconoció las críticas de los demócratas de que los aranceles podrían utilizarse de forma agresiva contra los aliados más pequeños de Estados Unidos, pero afirmó que era hora de enviar un mensaje contundente al Kremlin.

“Poned fin a esta guerra, salid de Ucrania y centraos en reconstruir vuestra reputación internacional, que está por los suelos, y vuestra economía, que está destrozada”, afirmó.

El Senado aprobó el proyecto de ley por amplia mayoría el mes pasado, con 86 votos a favor y 11 en contra, pero el impulso se frenó en la Cámara de Representantes. La dirección republicana se centró en otras prioridades, concretamente en proyectos de ley destinados a poner a los demócratas a la defensiva de cara a las elecciones de mitad de legislatura. Mientras tanto, un grupo de legisladores demócratas clave expresó su preocupación por las disposiciones arancelarias del proyecto de ley.

La aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes tuvo lugar el último día en que está previsto que la cámara se reúna para celebrar votaciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.

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Tras la votación, un grupo de republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado celebraron el resultado en una inusual rueda de prensa bipartidista.

El senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, que redactó el proyecto de ley junto con Graham, afirmó que espera que las sanciones contribuyan a obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones y a poner fin a la guerra.

“A Vladimir Putin: sabemos cómo eres”, dijo Blumenthal. “Y a Ucrania: no estáis solos”.

En los días previos a la votación, Zelenskyy recurrió a las redes sociales para instar a la Cámara a que aprobara el proyecto de ley. Afirmó que, en tiempos de guerra, a veces es mejor “tomar una decisión que no sea del todo perfecta que no hacer nada”.