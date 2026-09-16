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Hallan causa para arresto contra hombre imputado de asesinar a un trabajador en Manatí

Roberto Samuel Meléndez Rosado, alias “El Moro”, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado

16 de septiembre de 2026 - 6:56 PM

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La jueza Cyndia Irizarry, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para su arresto. (Archivo)
Contra Roberto Samuel Meléndez Rosado, alias “El Moro”, de 25 años, pesa cargos por asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre que, supuestamente, asesinó a un compañero de trabajo en un incidente registrado en Manatí el 10 de septiembre, informó la Policía.

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Contra Roberto Samuel Meléndez Rosado, alias “El Moro”, de 25 años, pesan cargos por asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas formulados por el fiscal Ramón W. Allende Sánchez.

La víctima fue identificada como Ángel Figueroa Toledo, de 30 años.

Lugo Morales encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $1.5 millones. Meléndez Rosado no prestó la fianza, por lo que permanecerá bajo custodia. La vista preliminar se llevará a cabo el 1 de octubre.

La pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo sostiene que Figueroa Toleado llegó, a las 4:00 a.m., a una parada frente al complejo deportivo Acrópolis de Manatí (carretera PR-670), donde sería recogido por personal de la empresa de mantenimiento de exteriores para la cual laboraba.

Según el CIC de Arecibo, Meléndez Rosado y Figueroa Toledo sostuvieron una discusión y el imputado, supuestamente, desenfundó un arma de fuego y le disparó a Figueroa Toledo.

La víctima falleció mientras recibía asistencia en el hospital Doctor’s Center de Manatí.

Meléndez Rosado cumplía una probatoria por un caso anterior de Ley de Armas.

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Breaking NewsTribunal de AreciboManatíAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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