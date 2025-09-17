Arrestan a madre cuya hija fue encontrada caminando desnuda por una carretera en Manatí

El Tribunal de Arecibo encontró causa por un cargo de negligencia radicado contra una madre de 27 años cuya hija de dos años fue encontrada sola y desnuda caminando por el residencial Los Murales en Manatí.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitidos por el Departamento de Justicia a Francely Martínez Torres se le radicó un solo cargo luego de que una investigación de la Policía revelara que la imputada dejó la puerta de su casa abierta y a la infante sin supervisión.

“Este acto provocó que la menor saliera del hogar caminando en la calle sin ningún tipo de supervisión, sin ropa, descalza y solo con un pañal”, lee el comunicado.

Según Justicia, la madre de la menor no apareció hasta 50 minutos despues que la niña fuera encontraba en la calle por personas que estaban cercal de la zona donde transitaban vehículos.

La jueza Alba Calderón Cestero encontró causa para arresto y fijó una fianza de $50,000. De momento, no se indicó si Martínez Torres prestó la fianza.