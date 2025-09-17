Opinión
17 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a madre cuya hija fue encontrada caminando desnuda por una carretera en Manatí

La mujer presuntamente dejó la puerta de su residencia abierta

17 de septiembre de 2025 - 8:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balanza Justicia
La vista preliminar fue pautada para el 1 de octubre de 2025. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Tribunal de Arecibo encontró causa por un cargo de negligencia radicado contra una madre de 27 años cuya hija de dos años fue encontrada sola y desnuda caminando por el residencial Los Murales en Manatí.

RELACIONADAS

De acuerdo a un comunicado de prensa emitidos por el Departamento de Justicia a Francely Martínez Torres se le radicó un solo cargo luego de que una investigación de la Policía revelara que la imputada dejó la puerta de su casa abierta y a la infante sin supervisión.

“Este acto provocó que la menor saliera del hogar caminando en la calle sin ningún tipo de supervisión, sin ropa, descalza y solo con un pañal”, lee el comunicado.

Según Justicia, la madre de la menor no apareció hasta 50 minutos despues que la niña fuera encontraba en la calle por personas que estaban cercal de la zona donde transitaban vehículos.

La jueza Alba Calderón Cestero encontró causa para arresto y fijó una fianza de $50,000. De momento, no se indicó si Martínez Torres prestó la fianza.

La vista preliminar fue pautada para el 1 de octubre.

Tags
Breaking NewsMenores de edadPolicía de Puerto RicoManatí
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
