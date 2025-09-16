Encuentran causa para arresto contra un hombre de 51 años por patrón de agresiones sexuales por años contra una menor de edad

El Tribunal de Humacao encontró causa para arresto contra un hombre de 51 años por el presunto maltrato y agresión sexual de una menor de edad desde el 2013 hasta el 2018 en el municipio de Maunabo .

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia , Jayson Correa Pintor supuestamente sometió a la víctima a un patrón de abuso sexual y actos lascivos desde que esta tenía nuevo años hasta que cumplió los 14 años.

Los hechos ocurrieron en diversos lugares del pueblo, entre estos, el hogar de la menor y el vehículo del imputado.

“Como consecuencia de este maltrato, la víctima requirió hospitalización en múltiples ocasiones para recibir tratamiento terapéutico por depresión, ansiedad e intentos suicidas”, lee el comunicado.

A Correa Pintor se le radicaron cargos por agresión sexual y actos lascivos así como violaciones a la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La juez Jailene González encontró causa en todos los cargos, fijando una fianza de $90,000.