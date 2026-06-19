Culminan trabajos de reparación en tubería de 48 pulgadas averiada en Bayamón

Mientras miles de abonados permanecen a la espera del restablecimiento del servicio de agua potable, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, informó en la tarde de este viernes que ya culminaron los trabajos de reparación de la ruptura identificada el lunes en una tubería de 48 pulgadas, en Bayamón.

Sin embargo, aunque aseguró que la obra finalizó, estimó que el servicio se restablecerá a cabalidad el domingo, Día de los Padres.

Por lo tanto, las áreas afectadas aún se mantienen a secas, con mayor impacto en Guaynabo, donde permanecen sin servicio unos 20,000 abonados. En la región este, que incluye Caguas, Gurabo, Juncos y sectores aledaños –como Aguas Buenas, Las Piedras y San Lorenzo–, suman aproximadamente 27,000 clientes afectados, según el presidente ejecutivo.

“La actualización de los trabajos es que ya finalizamos los trabajos de soldadura. Como pueden ver a nuestras espaldas, comenzamos a verter hormigón, que siempre es una política nuestra para asegurarnos de que la junta reparada quede encofrada en el hormigón y le dé una resistencia mayor, para asegurarnos de que todos los elementos de la tubería queden permanentemente reparados y que podamos seguir utilizando la misma por el tiempo venidero”, describió González Delgado, en conferencia de prensa, desde el lugar de la avería.

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La tubería, que funciona como una de las dos ramificaciones del sistema del Superacueducto, recibió una capa de hormigón para reforzar y sellar la junta reparada mediante trabajos que comenzaron ayer, jueves. González Delgado compartió que al material deben darle un tiempo de secado o “setting” antes de comenzar con una reapertura gradual del sistema.

“(Al hormigón) le damos como seis horas, 5000 libras de presión con acelerante para provocar ese avance, más ese punto de ‘setting”. Una vez tengamos eso, hacemos una apertura paulatina en el sistema, para asegurarnos que no se hagan burbujas de aire que puedan provocar roturas y que esta agua pueda llegar a la estación de bombas de Finca Rosso 2”, explicó.

Momento en que la AAA descubre nueva avería en Bayamón Según el presidente de la AAA, Ing. Luis González Delgado, se afectan abonados en Guaynabo, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Aguas Buenas y Juncos.

“(Estamos) siempre buscando cuidadosamente que el sistema se vaya llenando poco a poco y que no tengamos ningún tipo de situaciones particulares o roturas adicionales que no queremos en este momento que nos pueda ocurrir”, añadió.

El presidente ejecutivo comentó, además, que, según su evaluación, el tubo “está íntegro”, por lo que descartó que su condición represente un problema futuro.

A modo de prevención, indicó que la AAA planifica realizar, mediante tecnología, estudios similares o “radiogramas” para evaluar el estado de la capacidad estructural del sistema y prevenir futuras roturas.

Por otra parte, González Delgado avaló las iniciativas del Municipio de San Juan dirigidas a instalar cisternas de agua en comunidades y residencias afectadas por las interrupciones del servicio, al señalar que mantener reservas debe formar parte del plan familiar ante emergencias, eventos atmosféricos o periodos de sequía.

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“En Puerto Rico, debemos estar preparados con nuestra reserva, como parte del plan familiar de cualquier evento atmosférico o de sequía. Tener dentro de tu plan familiar reservas de agua siempre es una buena idea y una buena estrategia”, expresó.

Más temprano este viernes, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció el inicio del programa Respuesta Capital, una iniciativa dirigida a la adquisición e instalación de cisternas residenciales en hogares impactados por la crisis de falta de agua durante las pasadas semanas.

El programa, sufragado con una inversión de $1 millón del Fondo de Emergencia Municipal, busca beneficiar a 400 familias y fortalecer su preparación ante futuras interrupciones del servicio. Para viabilizar la iniciativa, el Municipio seleccionó, mediante convocatoria, a cuatro compañías de cisternas con capacidad de realizar instalaciones de manera simultánea.