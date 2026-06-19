Miguel Romero anuncia programa de cisternas para hogares afectados por la crisis de agua en San Juan

Tras varias averías en el sistema de agua potable que han afectado a comunidades de San Juan, el alcalde Miguel Romero Lugo anunció este viernes el inicio del programa Respuesta Capital, una iniciativa dirigida a la adquisición e instalación de cisternas residenciales en hogares impactados por la crisis durante las pasadas semanas.

El programa, sufragado con una inversión de $1 millón del Fondo de Emergencia Municipal, busca beneficiar a 400 familias y fortalecer su preparación ante futuras interrupciones del servicio. Para viabilizar la iniciativa, el Municipio seleccionó, mediante convocatoria, a cuatro compañías de cisternas con capacidad de realizar instalaciones de manera simultánea.

Los participantes fueron identificados a partir de los casos atendidos durante las pasadas semanas por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

Según un comunicado de prensa del ayuntamiento, se trata de residentes que dependieron de la distribución municipal de agua potable al no contar con sistemas adecuados de almacenamiento en sus hogares.

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“Ya el Municipio lleva muchos meses llevando agua a comunidades. Sabemos a qué casas vamos, y lo que estamos llenando son pailas vacías, tanques... Identificamos personas que tengan espacio en sus casas para que se les pueda instalar una cisterna”, comentó Romero Lugo.

Hasta ayer, jueves, San Juan tenía 172 familias seleccionadas para beneficiarse del programa. De ese total, 160 fueron convocadas a la entrega inicial de certificados, celebrada en el Colegio Universitario de San Juan.

La evaluación de participantes continuará durante las próximas semanas, como parte del proceso de expansión de la iniciativa, hasta alcanzar el máximo de familias contempladas.

El alcalde estimó que la instalación comenzará la próxima semana y continuará durante cinco a seis semanas, hasta que todas las cisternas estén ubicadas.

Por su parte, la directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, Francine Sánchez Marcano, reconoció que el trabajo en equipo pudo poner en marcha el programa.

“Este programa nace de escuchar directamente a las comunidades y de entender la realidad que muchas familias han enfrentado durante esta emergencia. Nuestro equipo ha trabajado caso a caso para validar información, orientar a los participantes y asegurar que esta ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. Cada cisterna representa una herramienta concreta para que esas familias puedan enfrentar con mayor preparación futuras interrupciones en el servicio de agua”, expresó Sánchez Marcano.